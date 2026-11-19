За 24 дверцами - ароматы Light Blue и Devotion, косметика и уход за кожей
Dolce&Gabbana предлагает отсчитывать дни до Рождества с новым ароматом, помадой или средством по уходу. Бренд представил адвент-календарь в рамках кампании Holiday Beauty 2026, а его оформление позаимствовал у миланской архитектуры. На американском рынке набор стоит 595 долларов.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Dolce&Gabbana.
Вдохновением для дизайна стал фасад Dolce&Gabbana Metropol в Милане. Архитектурный мотив перенесли на подарочную коробку с 24 отдельными ячейками.
Календарь объединяет три направления Dolce&Gabbana Beauty - парфюмерию, декоративную косметику и уход за кожей.
Его можно открывать постепенно, оставляя по одному сюрпризу на каждый день ожидания Рождества.
Парфюмерная часть охватывает сразу несколько узнаваемых линий бренда. Внутри есть Light Blue, Devotion и The One в разных версиях.
Среди необычных форматов - парфюмированный гель Light Blue Alcohol Free Perfume Gel без спирта.
Для макияжа глаз уложили тушь Everfull XL Mascara и подводку Everink Liner.
Для губ - в частности жидкую помаду Everkiss Liquid Lip в оттенке 405 Devotion, Rose Dew Lip Bite в оттенке 04 Flirty Red и масло Oil Lip Plumper Watermelon.
Уход представляют крем с церамидами Glow-Bounce Ceramide Cream, патчи для кожи вокруг глаз с кофеином No-Puff Caffeine Eye Patches, скраб Nouri-Lip Berry Scrub и патчи для губ Nouri-Kiss Petal Lip Patches.
Предусмотрели и средства для маникюра - Nailed It! и My Nail Gloss.
Такое наполнение позволяет чередовать знакомство с ароматами и эксперименты с макияжем, а также попробовать средства досмотра марки.
Праздничный запуск происходит на фоне расширения бьюти-направления бренда. По словам генерального директора Dolce&Gabbana Beauty Джанлуки Тониоло, в 2025 году объем оптовых продаж превысил 1 млрд евро.
Рост по сравнению с предыдущим годом составил 14%, а против показателя 2022 года бизнес увеличился более чем в три раза.
В 2022 году компания вернула управление бьюти-направлением внутрь группы, отказавшись от предыдущей лицензионной модели.
С этого времени она расширяет ассортимент декоративной косметики и ухода и развивает собственную торговую сеть.
Известность наборов для знакомства с ароматами подтверждает и аналитика рынка.
По данным Circana, за первые девять месяцев 2025 г. продажи наборов парфюмерных миниатюр и discovery-сетов в престижном сегменте США выросли на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.