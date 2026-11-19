За 24 дверцятами - аромати Light Blue та Devotion, косметика й догляд за шкірою
Dolce&Gabbana пропонує відраховувати дні до Різдва з новим ароматом, помадою чи засобом для догляду. Бренд представив адвент-календар у межах кампанії Holiday Beauty 2026, а його оформлення запозичив у міланської архітектури. На американському ринку набір коштує 595 доларів.
Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на офіційний Instagram-акаунт Dolce&Gabbana.
Натхненням для дизайну став фасад Dolce&Gabbana Metropol у Мілані. Архітектурний мотив перенесли на подарункову коробку з 24 окремими комірками.
Календар об'єднує три напрями Dolce&Gabbana Beauty - парфумерію, декоративну косметику та догляд за шкірою.
Його можна відкривати поступово, залишаючи по одному сюрпризу на кожен день очікування Різдва.
Парфумерна частина охоплює одразу кілька впізнаваних ліній бренду. Усередині є Light Blue, Devotion і The One у різних версіях.
Серед незвичних форматів - парфумований гель Light Blue Alcohol Free Perfume Gel без спирту.
Для макіяжу очей поклали туш Everfull XL Mascara та підводку Everink Liner.
Для губ - зокрема рідку помаду Everkiss Liquid Lip у відтінку 405 Devotion, Rose Dew Lip Bite у відтінку 04 Flirty Red та олію Oil Lip Plumper Watermelon.
Догляд представляють крем із церамідами Glow-Bounce Ceramide Cream, патчі для шкіри навколо очей із кофеїном No-Puff Caffeine Eye Patches, скраб Nouri-Lip Berry Scrub і патчі для губ Nouri-Kiss Petal Lip Patches.
Передбачили й засоби для манікюру - Nailed It! та My Nail Gloss.
Таке наповнення дозволяє чергувати знайомство з ароматами й експерименти з макіяжем, а також спробувати доглядові засоби марки.
Святковий запуск відбувається на тлі розширення б'юті-напряму бренду. За словами генерального директора Dolce&Gabbana Beauty Джанлуки Тоніоло, у 2025 році обсяг оптових продажів перевищив 1 млрд євро.
Зростання порівняно з попереднім роком становило 14%, а проти показника 2022 року бізнес збільшився більш ніж утричі.
У 2022 році компанія повернула управління б'юті-напрямом усередину групи, відмовившись від попередньої ліцензійної моделі.
Відтоді вона розширює асортимент декоративної косметики й догляду та розвиває власну торговельну мережу.
Популярність наборів для знайомства з ароматами підтверджує й аналітика ринку.
За даними Circana, за перші дев'ять місяців 2025 року продажі наборів парфумерних мініатюр і discovery-сетів у престижному сегменті США зросли на 41% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.