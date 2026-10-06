В кружевном платье и кейпе: Оля Полякова показала эффектный готический образ на сцене

На днях во Дворце "Украина" состоялся концерт-трибьют "Национальная легенда Игорь Поклад". Одним из самых ярких моментов вечера стало выступление Оли Поляковой, которая поразила не только своим пением, но и драматическим образом от украинского бренда.

Детальнее об этом пишет Wave RBC.UA.

Какой образ избрала Оля Полякова

Для выступления певица выбрала total black от украинского бренда YS Couture от Яниса Степаненко. Образ состоял из платья Black Swan и кейпа Majestic March Cape, который в этом году был презентован во время Paris Fashion Week.

Основой наряда стало платье со структурным кружевным корсетом и полупрозрачными элементами. В дизайне объединили плотную конструкцию корсета с многослойными кружевными фактурами.

Полякова в платье YS Couture (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поверх Полякова надела Majestic March Cape, который выполнили из французского кружева. Его вручную украсили черным стеклярусом и люневильской вышивкой в artisanal-техниках.

Дизайн кейпа выполнен с гротескным орнаментом, вдохновленным готической архитектурой европейских соборов. Благодаря этому наряд получил выразительный театральный характер.

"В этот вечер я исполнила песню в стиле рок-оперы, поэтому мне хотелось по-своему передать эту интерпретацию не только голосом, но и образом", - объяснила свой выбор артистка в Instagram.

Majestic March Cape от Яниса Степаненко (фото: представители певицы)

Какую песню исполнила певица

На концерте Оля спела композицию "Ой, летіли дикі гуси" на музыку Игоря Поклада и слова Юрия Рыбчинского.

Песня была создана в 1969 году. Широкую популярность она получила в исполнении Нины Матвиенко.

Ранее Оля рассказывала, что "Ой, летели дикие гуси" - одна из украинских песен, которые она любила еще с детства.