У мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сцені
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Стиль

У мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сцені

Артистка заспівала "Ой, летіли дикі гуси" на концерті на честь Ігоря Поклада

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Дата: 06 жовтня 2026

Днями у Палаці "Україна" відбувся концерт-триб’ют "Національна легенда Ігор Поклад". Одним із найяскравіших виходів вечора став виступ Олі Полякової, яка вразила не лише співом, а й драматичним образом від українського бренду.

Детальніше про це пише Wave RBC.UA.

Який образ обрала Оля Полякова

Для виступу співачка обрала total black від українського бренду YS Couture від Яніса Степаненка. Образ складався із сукні Black Swan та кейпа Majestic March Cape, який цього року презентували під час Paris Fashion Week.

Основою вбрання стала сукня зі структурним мереживним корсетом і напівпрозорими елементами. У дизайні поєднали щільну конструкцію корсета з багатошаровими мереживними фактурами.

У мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сцені
Полякова в сукні YS Couture (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Поверх Полякова одягнула Majestic March Cape, який виконали з французького мережива. Його вручну прикрасили чорним стеклярусом та оздобили люневільською вишивкою в artisanal-техніках.

Дизайн кейпа виконаний із гротескним орнаментом, натхненним готичною архітектурою європейських соборів. Завдяки цьому наряд отримав виразний театральний характер.

"Цього вечора я виконала пісню у стилі рок-опери, тому мені хотілося по-своєму передати цю інтерпретацію не тільки голосом, а й образом", - пояснила свій вибір артистка в Instagram.

У мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сцені
Majestic March Cape від Яніса Степаненка (фото: представники співачки)

Яку пісню виконала співачка

На концерті Оля заспівала композицію "Ой, летіли дикі гуси" на музику Ігоря Поклада та слова Юрія Рибчинського.

Пісню створили у 1969 році. Широку популярність вона отримала у виконанні Ніни Матвієнко.

Раніше Оля розповідала, що "Ой, летіли дикі гуси" є однією з українських пісень, які вона любила ще з дитинства.

У мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сценіУ мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сценіУ мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сценіУ мереживній сукні та кейпі: Оля Полякова показала ефектний готичний образ на сцені
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