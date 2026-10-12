Меган Маркл выпустила свитшот с особенной надписью: как он выглядит

Герцогиня Сассекская Меган Маркл приобщилась к благотворительной инициативе, посвященной поддержке матерей и детей. Вместе с организацией Moms Offering More (MOM) и Archewell Philanthropies, возглавляемой ею вместе с принцем Гарри, герцогиня создала лимитированную серию свитшотов.

Как сообщает Wave RBC.UA, стоимость одной модели составляет 100 долларов, а все средства от продаж направят на благотворительность.

Особенность свитшота

Коллекцию представили в канун Международного дня девочек, который отмечают 11 октября. Именно в этот день свитшот должен был поступить в продажу.

Модель выполнена в кремовом цвете и имеет классический круглый вырез. Лаконичный дизайн дополняет вышивка шоколадно-коричневого оттенка на спине и рукаве с надписью "Важные мелочи". Эта фраза стала главным посылом благотворительной кампании, напоминающей значение ежедневной заботы, поддержки и внимания к детям.

"Нас как родителей объединяет одно желание - обеспечить нашим детям безопасное будущее, в котором они будут чувствовать себя любимыми", - сказала Меган Маркл журналу People.

Меган Маркл (фото: instagram.com/meghan)

По словам герцогини, сотрудничество с Moms Offering More стало частью более широкой инициативы в поддержку Alliance of Moms - сообщества, которое помогает матерям и детям.

Она также подчеркнула, что даже небольшие поступки могут оказать значительное влияние, особенно когда речь идет о благосостоянии следующего поколения.

Свитшот с надписью "Важные мелочи" (фото: momsofferingmore.com)

Куда направят средства

Все 100 долларов от продажи каждого свитшота направят в фонд Moms Offering More и организацию Alliance for Children's Rights в Лос-Анджелесе, которую поддерживает Alliance of Moms. Таким образом, покупка одежды становится способом приобщиться к помощи семьям.

Благотворительная инициатива Меган Маркл призвана привлечь дополнительное внимание к потребностям родителей и напомнить, что создание безопасной среды для детей начинается с повседневной заботы.