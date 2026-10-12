Меган Маркл випустила світшот з особливим написом: як він виглядає

Герцогиня Сассекська Меган Маркл долучилася до благодійної ініціативи, присвяченої підтримці матерів і дітей. Разом із організацією Moms Offering More (MOM) та Archewell Philanthropies, яку вона очолює разом із принцом Гаррі, герцогиня створила лімітовану серію світшотів.

Як повідомляє Wave RBC.UA, вартість однієї моделі становить 100 доларів, а всі кошти від продажу спрямують на благодійність.

Особливість світшоту

Колекцію представили напередодні Міжнародного дня дівчаток, який відзначають 11 жовтня. Саме цього дня світшот мав надійти у продаж.

Модель виконана у кремовому кольорі та має класичний круглий виріз. Лаконічний дизайн доповнює вишивка шоколадно-коричневого відтінку на спині та рукаві з написом "Важливі дрібниці". Ця фраза стала головним посилом благодійної кампанії, що нагадує про значення щоденної турботи, підтримки та уваги до дітей.

"Нас як батьків об’єднує одне бажання - забезпечити нашим дітям безпечне майбутнє, у якому вони почуватимуться коханими", - сказала Меган Маркл журналу People.

Меган Маркл (фото: instagram.com/meghan)

За словами герцогині, співпраця з Moms Offering More стала частиною ширшої ініціативи на підтримку Alliance of Moms - спільноти, яка допомагає матерям і дітям.

Вона також наголосила, що навіть невеликі вчинки можуть мати значний вплив, особливо коли йдеться про добробут наступного покоління.

Світшот з написом "Важливі дрібниці" (фото: momsofferingmore.com)

Куди спрямують кошти

Усі 100 доларів від продажу кожного світшота спрямують до фонду Moms Offering More та організації Alliance for Children’s Rights у Лос-Анджелесі, яку підтримує Alliance of Moms. Таким чином, покупка одягу стає способом долучитися до допомоги сім’ям.

Благодійна ініціатива Меган Маркл покликана привернути додаткову увагу до потреб батьків і нагадати, що створення безпечного середовища для дітей починається з повсякденної турботи.