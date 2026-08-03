Маша Кондратенко поразила футуристическим образом в стиле "Пятого элемента"

Эффектный наряд для певицы создал украинский бренд SKINZ
Украинская певица Маша Кондратенко поразила эффектным сценическим костюмом на большом сольном выступлении Владимира Дантеса. Артистка стала специальной гостей вечера, продемонстрировав не только вокальные данные, но и уникальный наряд от украинского бренда.
Каким образом покорила звезда, узнайте в материале Wave RBC.UA.
В воскресенье, 2 августа, в столичном артпространстве "Де, Що, Інше" на ВДНГ Кондратенко и Дантес спели дуэтную работу "донт тач". Этот трек родился в пределах авторского проекта певицы "Пісня за годину" и успел завоевать любовь слушателей.
Однако внимание публики приковало не только совместное исполнение, но и визуальный стиль Маши. Для выхода на сцену она выбрала чёрный total look от украинского бренда SKINZ.
Над концертным образом работала команда специалистов во главе с главной дизайнером Натальей Хоменко. Главным источником вдохновения для авторов наряда стала футуристическая эстетика фильма "Пятый элемент".
Образ отличается архитектурным кроем, акцентированной линией плеч и графическими вырезами, формирующими выразительный силуэт, а монолитный черный цвет подчеркивает конструкцию наряда.
Маша Кондратенко в костюме SKINZ (фото: пресс-служба артистки)
Основой наряда стал боди с высоким воротником, длинными рукавами, открытой спиной и подплечниками, которые придают силуэту выразительности.
Нижнюю часть дополнили ультракороткие шорты с низкой посадкой, украшенные белым минималистичным логотипом SKINZ в центре.
Еще одним нестандартным решением стал высокий черный гольф на левой ноге, придавший образу асимметрии.
Завершили лук массивные грубые ботинки черного цвета. Они сбалансировали смелый силуэт костюма и придали ему брутальности.