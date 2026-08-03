Маша Кондратенко поразила футуристическим образом в стиле "Пятого элемента"

Украинская певица Маша Кондратенко поразила эффектным сценическим костюмом на большом сольном выступлении Владимира Дантеса. Артистка стала специальной гостей вечера, продемонстрировав не только вокальные данные, но и уникальный наряд от украинского бренда.

Что известно о модном образе Маши Кондратенко

В воскресенье, 2 августа, в столичном артпространстве "Де, Що, Інше" на ВДНГ Кондратенко и Дантес спели дуэтную работу "донт тач". Этот трек родился в пределах авторского проекта певицы "Пісня за годину" и успел завоевать любовь слушателей.

Однако внимание публики приковало не только совместное исполнение, но и визуальный стиль Маши. Для выхода на сцену она выбрала чёрный total look от украинского бренда SKINZ.

Над концертным образом работала команда специалистов во главе с главной дизайнером Натальей Хоменко. Главным источником вдохновения для авторов наряда стала футуристическая эстетика фильма "Пятый элемент".

Образ отличается архитектурным кроем, акцентированной линией плеч и графическими вырезами, формирующими выразительный силуэт, а монолитный черный цвет подчеркивает конструкцию наряда.

Маша Кондратенко в костюме SKINZ (фото: пресс-служба артистки)

Чем особенный образ

Основой наряда стал боди с высоким воротником, длинными рукавами, открытой спиной и подплечниками, которые придают силуэту выразительности.

Нижнюю часть дополнили ультракороткие шорты с низкой посадкой, украшенные белым минималистичным логотипом SKINZ в центре.

Еще одним нестандартным решением стал высокий черный гольф на левой ноге, придавший образу асимметрии.

Завершили лук массивные грубые ботинки черного цвета. Они сбалансировали смелый силуэт костюма и придали ему брутальности.