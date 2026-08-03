Маша Кондратенко вразила футуристичним образом у стилі "П'ятого елемента"

Ефектний наряд для співачки створив український бренд SKINZ
Українська співачка Маша Кондратенко вразила ефектним сценічним костюмом на великому сольному виступі Володимира Дантеса. Артистка стала спеціальною гостею вечора, продемонструвавши не лише вокальні дані, а й унікальне вбрання від українського бренду.
Яким образом підкорила зірка, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.
У неділю, 2 серпня, у столичному артпросторі "Де, Що, Інше"на ВДНГ Кондратенко та Дантес презентували заспівали дуетну роботу "донт тач". Цей трек народився в межах авторського проєкту співачки "Пісня за годину" і встиг завоювати любов слухачів.
Проте увагу публіки прикувало не лише спільне виконання, а й візуальний стиль Маші. Для виходу на сцену вона обрала чорний total look від українського бренду SKINZ.
Над концертним образом працювала команда спеціалістів на чолі з головною дизайнеркою Наталією Хоменко. Головним джерелом натхнення для авторів наряду стала футуристична естетика фільму "П'ятий елемент".
Образ вирізняється архітектурним кроєм, акцентованою лінією плечей і графічними вирізами, які формують виразний силует, а монолітний чорний колір підкреслює конструкцію вбрання.
Маша Кондратенко в костюмі SKINZ (фото: пресслужба артистки)
Основою наряду став боді із високим коміром-стійкою, довгими рукавами відкритою спиною та підплічниками, які додають силуету виразності.
Нижню частину доповнили ультракороткі шорти з низькою посадкою, прикрашені мінімалістичним білим логотипом SKINZ у центрі.
Ще одним нестандартним рішенням став високий чорний гольф на лівій нозі, який додав образу асиметрії.
Завершили лук масивні грубі черевики чорного кольору. Вони збалансували сміливий силует костюма та додали йому брутальності.