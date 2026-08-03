Людмила Барбир создала эффектный образ в красном платье: сколько стоит и как носить

Людмила Барбир поразила подписчиков стильным образом в красном сатиновом платье миди от украинского бренда. Наряд с элегантным силуэтом и кроем можно адаптировать как для торжественных событий, так и для повседневных выходов.

Wave RBC.UA рассказывает, сколько стоит платье телезвезды и как его носить.

Каким образом поразила Людмила Барбир

Для выхода телезвезда выбрала красное сатиновое платье с деликатным шелковистым блеском. Благодаря сатиновой ткани модель мягко ложится по фигуре и создает изящный и аккуратный силуэт.

Сдержанности и легкой строгости образу добавляет воротничок. Дизайн также дополняют короткие рукава с легкой объемной линией плеч, ряд пуговиц спереди и свободный низ.

Стильный аутфит Барбир дополнила белыми босоножками на каблуке, лаконичными серьгами, браслетом и гладкой прической с низким хвостом, а макияж выполнила в естественных оттенках.

Монохромные образы в ярких цветах остаются одним из основных модных трендов сезона. Красный оттенок придает уверенность, привлекает внимание и не требует большого количества аксессуаров, ведь сам по себе является главным акцентом.

Людмила Барбир в красном платье миди (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Сколько стоит платье Людмилы Барбир

Наряд, который продемонстрировала телеведущая, представлен в ассортименте украинского бренда Vovk. Судя по Instagram магазину, стоимость наряда составляет 2599 гривен.



Куда и как носить красное платье меди

Благодаря классическому силуэту и выразительному цвету такое платье станет базой для элегантного гардероба. В зависимости от обуви и аксессуаров его можно носить на торжественные события, вечерние мероприятия, свидания, корпоративы или семейные праздники.

Такая модель также подойдет для деловых встреч, презентаций или публичных выступлений, ведь сочетает сдержанный крой с ярким цветом.

Для обычных образов красное платье можно стилизовать с лоферами, балетками или белыми кедами, а в прохладную погоду дополнить жакетом или тренчем нейтрального оттенка.

Для вечернего выхода достаточно добавить босоножки или туфли на каблуке, лаконичные украшения и небольшую сумку.

Поскольку насыщенный красный цвет является главным акцентом образа, не стоит его перегружать большим количеством декоративных деталей или ярких аксессуаров.

Людмила Барбир в платье Vovk (фото: instagram.com/liudmila.barbir)