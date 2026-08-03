Людмила Барбір створила ефектний образ у червоній сукні: скільки коштує та як носити

Людмила Барбір вразила підписників стильним образом у червоній сатиновій сукні міді від українського бренду. Вбрання з елегантним силуетом та кроєм можна адаптувати як для урочистих подій, так і для повсякденних виходів.

Wave RBC.UA розповідає, скільки коштує сукня телезірки та як її носити.

Яким образом вразила Людмила Барбір

Для виходу телезірка обрала червону сатинову сукню з делікатним шовковистим блиском. Завдяки сатиновій тканині модель м'яко лягає по фігурі та створює витончений і акуратний силует.

Стриманості та легкої суворості образу додає комірець. Дизайн також доповнюють короткі рукави з легкою об'ємною лінією плечей, ряд ґудзиків спереду та вільний низ.

Стильний аутфіт Барбір доповнила білими босоніжками на підборах, лаконічними сережками, браслетом і гладкою зачіскою з низьким хвостом, а макіяж виконала у природних відтінках.

Монохромні образи в яскравих кольорах залишаються одним із головних модних трендів сезону. Червоний відтінок додає впевненості, привертає увагу та не потребує великої кількості аксесуарів, адже сам по собі є головним акцентом.

Людмила Барбір в червонй сукні міді (фото: instagram.com/liudmila.barbir)

Скільки коштує сукня Людмили Барбір

Вбрання, яке продемонструвала телеведуча, представлене в асортименті українського бренду Vovk. Судячи з Instagram магазину, вартість наряду становить 2599 гривень.



Куди та як носити червону сукню міді

Завдяки класичному силуету та виразному кольору така сукня легко стане базою для елегантного гардероба. Залежно від взуття та аксесуарів її можна носити на урочисті події, вечірні заходи, побачення, корпоративи або сімейні свята.

Така модель також підійде для ділових зустрічей, презентацій чи публічних виступів, адже поєднує стриманий крій з яскравим кольором.

Для повсякденних образів червону сукню можна стилізувати з лоферами, балетками або білими кедами, а в прохолодну погоду доповнити жакетом чи тренчем нейтрального відтінку.

Для вечірнього виходу достатньо додати босоніжки або туфлі на підборах, лаконічні прикраси та невелику сумку.

Оскільки насичений червоний колір уже є головним акцентом образу, не варто перевантажувати його великою кількістю декоративних деталей чи яскравих аксесуарів.

Людмила Барбір в сукні Vovk (фото: instagram.com/liudmila.barbir)