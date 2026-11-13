Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов
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Стиль

Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов

В центре украшения - цейлонский сапфир весом почти 198 каратов

Автор: Татьяна Самарук
Фото: Браслет Cartier (фото: Getty Images)
Дата: 13 ноября 2026

На аукционе Sotheby's в Женеве за 4,9 миллиона долларов продали роскошный браслет Cartier с сапфиром, когда-то принадлежавший императорской семье Романовых.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Associated Press, стоимость украшения более чем вдвое превысила предварительную оценку.

Главное украшение браслета

Главным украшением браслета стал цейлонский сапфир весом 197,80 карата . Считается, что драгоценный камень происходит из времен империи Великих Моголов, а впоследствии стал частью коллекции драгоценностей Романовых.

Особенную историческую ценность сапфиру придает его связь с императрицей Марией Федоровной - женой Александра III и матерью Николая II. В 1903 году она появилась с этим украшением на знаменитом балу в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.

Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)
Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

После революции судьба драгоценности изменилась. В 1920-х годах сапфир оказался среди императорских сокровищ, которые советские власти описывали для дальнейшей продажи за границу.

Впоследствии камень приобрела американская певица Анна Вальская.

Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

Новый вид украшения

Нынешний вид украшение приобрело в 2015 году, когда ювелирный дом Cartier создал для исторического сапфира новую оправу в виде браслета, дополнив его бриллиантами и горным хрусталем.

Имя нового владельца браслета аукционный дом не разглашает.

Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)
Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)
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