Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов

На аукционе Sotheby's в Женеве за 4,9 миллиона долларов продали роскошный браслет Cartier с сапфиром, когда-то принадлежавший императорской семье Романовых.

Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Associated Press , стоимость украшения более чем вдвое превысила предварительную оценку.

Главное украшение браслета

Главным украшением браслета стал цейлонский сапфир весом 197,80 карата . Считается, что драгоценный камень происходит из времен империи Великих Моголов, а впоследствии стал частью коллекции драгоценностей Романовых.

Особенную историческую ценность сапфиру придает его связь с императрицей Марией Федоровной - женой Александра III и матерью Николая II. В 1903 году она появилась с этим украшением на знаменитом балу в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.

Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

После революции судьба драгоценности изменилась. В 1920-х годах сапфир оказался среди императорских сокровищ, которые советские власти описывали для дальнейшей продажи за границу.

Впоследствии камень приобрела американская певица Анна Вальская.

Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

Новый вид украшения

Нынешний вид украшение приобрело в 2015 году, когда ювелирный дом Cartier создал для исторического сапфира новую оправу в виде браслета, дополнив его бриллиантами и горным хрусталем.

Имя нового владельца браслета аукционный дом не разглашает.

Браслет Cartier (фото: sothebys.com)