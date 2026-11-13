Драгоценность носила императрица: браслет Cartier с сапфиром продали за 4,9 млн долларов

В центре украшения - цейлонский сапфир весом почти 198 каратов
На аукционе Sotheby's в Женеве за 4,9 миллиона долларов продали роскошный браслет Cartier с сапфиром, когда-то принадлежавший императорской семье Романовых.
Как сообщает Wave RBC.UA со ссылкой на Associated Press, стоимость украшения более чем вдвое превысила предварительную оценку.
Главным украшением браслета стал цейлонский сапфир весом 197,80 карата . Считается, что драгоценный камень происходит из времен империи Великих Моголов, а впоследствии стал частью коллекции драгоценностей Романовых.
Особенную историческую ценность сапфиру придает его связь с императрицей Марией Федоровной - женой Александра III и матерью Николая II. В 1903 году она появилась с этим украшением на знаменитом балу в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.
После революции судьба драгоценности изменилась. В 1920-х годах сапфир оказался среди императорских сокровищ, которые советские власти описывали для дальнейшей продажи за границу.
Впоследствии камень приобрела американская певица Анна Вальская.
Нынешний вид украшение приобрело в 2015 году, когда ювелирный дом Cartier создал для исторического сапфира новую оправу в виде браслета, дополнив его бриллиантами и горным хрусталем.
Имя нового владельца браслета аукционный дом не разглашает.