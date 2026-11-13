Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів
Головна Стиль Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів
Стиль

Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів

У центрі прикраси - цейлонський сапфір вагою майже 198 каратів

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Браслет Cartier (фото: Getty Images)
Дата: 13 листопада 2026

На аукціоні Sotheby’s у Женеві за 4,9 мільйона доларів продали розкішний браслет Cartier із сапфіром, який колись належав імператорській родині Романових.

Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Associated Press, вартість прикраси більш ніж удвічі перевищила попередню оцінку.

Головна окраса браслета

Головною окрасою браслета став цейлонський сапфір вагою 197,80 карата. Вважається, що дорогоцінний камінь походить із часів імперії Великих Моголів, а згодом став частиною колекції коштовностей Романових.

Особливу історичну цінність сапфіру надає його зв'язок з імператрицею Марією Федорівною - дружиною Олександра III та матір'ю Миколи II. У 1903 році вона з'явилася з цією прикрасою на знаменитому балу в Зимовому палаці в Санкт-Петербурзі.

Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)
Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

Після революції доля коштовності змінилася. У 1920-х роках сапфір опинився серед імператорських скарбів, які радянська влада описувала для подальшого продажу за кордон.

Згодом камінь придбала американська співачка Ганна Вальська.

Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)

Новий вигляд прикраси

Нинішнього вигляду прикраса набула у 2015 році, коли ювелірний дім Cartier створив для історичного сапфіра нову оправу у вигляді браслета, доповнивши його діамантами та гірським кришталем.

Ім'я нового власника браслета аукціонний дім не розголошує.

Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)
Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів
Браслет Cartier (фото: sothebys.com)
Головні новини
Розалія втретє виграла "Альбом року" на Latin Grammy: повний список переможців Розалія втретє виграла "Альбом року" на Latin Grammy: повний список переможців "Чуваки, всьо чотко": "Брати Гадюкіни" про новий альбом, тур "Плюс" і пісні під час війни "Чуваки, всьо чотко": "Брати Гадюкіни" про новий альбом, тур "Плюс" і пісні під час війни Чотири міфи про пиво, в які досі вірять: технологиня пояснила, що з ними не так Чотири міфи про пиво, в які досі вірять: технологиня пояснила, що з ними не так