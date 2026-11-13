Коштовність носила імператриця: браслет Cartier з сапфіром продали за 4,9 млн доларів

У центрі прикраси - цейлонський сапфір вагою майже 198 каратів
На аукціоні Sotheby’s у Женеві за 4,9 мільйона доларів продали розкішний браслет Cartier із сапфіром, який колись належав імператорській родині Романових.
Як повідомляє Wave RBC.UA з посиланням на Associated Press, вартість прикраси більш ніж удвічі перевищила попередню оцінку.
Головною окрасою браслета став цейлонський сапфір вагою 197,80 карата. Вважається, що дорогоцінний камінь походить із часів імперії Великих Моголів, а згодом став частиною колекції коштовностей Романових.
Особливу історичну цінність сапфіру надає його зв'язок з імператрицею Марією Федорівною - дружиною Олександра III та матір'ю Миколи II. У 1903 році вона з'явилася з цією прикрасою на знаменитому балу в Зимовому палаці в Санкт-Петербурзі.
Після революції доля коштовності змінилася. У 1920-х роках сапфір опинився серед імператорських скарбів, які радянська влада описувала для подальшого продажу за кордон.
Згодом камінь придбала американська співачка Ганна Вальська.
Нинішнього вигляду прикраса набула у 2015 році, коли ювелірний дім Cartier створив для історичного сапфіра нову оправу у вигляді браслета, доповнивши його діамантами та гірським кришталем.
Ім'я нового власника браслета аукціонний дім не розголошує.