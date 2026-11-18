Макияж возвращается к цвету, блеску и текстуре
Последние несколько лет тренды в макияже были, прежде всего, направлены на clean make up: нюдовые оттенки, макияж "без макияжа", огромный акцент именно на уходе. Сейчас важность ухода никуда не исчезает, здоровая кожа так и остается в приоритете, однако макияж возвращается к цвету и веселью. Сегодня в моде цвета, блеск, текстуры и немного ностальгии по 1990-м и 2000-м.
Wave RBC.UA рассказывает о 5 самых интересных трендах в макияже.
Сначала в моду вернулись перламутровые губы, как у икон 2000-х: Памелы Андерсон, Кристины Агилеры, Кейт Мосс. Однако только на губах мода не останавливается и включает в себя еще и сияющие тени и хайлайтер. Цель – сделать эффект frosted make up: холодный сияющий блеск на лице.
Долгое время мы красили глаза только чудесными тенями, максимум добавляли легкий блеск или маленькую стрелку. Сейчас же макияж глаз снова становится полотном для творчества и фантазии, что продемонстрировали нам в частности GUCCI на показе SS27. Визажист Сэм Виссер не сдерживался и на полную использовал цветные тени, блеск и неон.
После продолжительного господства чудесных оттенков, полупрозрачных блесков и масел для губ, в моду возвращаются насыщенные темные губы: винные, сливовые, темно-коричневые. Такой макияж губ носят как с четким контуром, так и с размытым.
Один из самых интересных трендов последних лет – сиреневые, лавандовые, фиолетовые румяна. Они прекрасно освежают лицо и подходят практически всем, только нужно выбрать подходящий оттенок именно для вашего тона кожи. Например, Prada выпустили целую сиреневую линейку – от более ветхих до более темных цветов.
Весьма смелый тренд, который начинает набирать обороты. Обычно красный акцент в макияже заканчивался на губах, однако сейчас визажисты предлагают пойти дальше и сделать красный smoky eyes, добавить красную подводку к образу или попробовать бордовую тушь. Такой макияж придаст интересный fashion-акцент вашему образу.