Останні кілька років тренди в макіяжі були передусім спрямовані на clean make up: нюдові відтінки, макіяж “без макіяжу”, величезний акцент саме на догляді. Зараз важливість догляду нікуди не зникає, здорова шкіра так і залишається в пріоритеті, проте макіяж повертається до кольорів та веселощів. Сьогодні в моді кольори, блиск, текстури, та трішки ностальгії за 1990-ми та 2000-ми.

Перламутровий макіяж

Спочатку в моду повернулись перламутрові губи, як у ікон 2000-х: Памели Андерсон, Крістіни Агілери, Кейт Мосс. Проте лише на губах мода не зупиняється і включає ще й сяйливі тіні та хайлайтер. Ціль – зробити ефект frosted make up: холодний сяючий блиск на обличчі.

Кольорові тіні

Довгий час ми фарбували очі лише нюдовими тінями, максимум додавали легкий блиск або маленьку стрілку. Зараз же макіяж очей знову стає полотном для творчості та фантазії, що продемонстрували нам зокрема GUCCI на показі SS27. Візажист Сем Віссер не стримувався і наповну використав кольорові тіні, блиск та неон.

Темні губи

Після тривалого панування нюдових відтінків, напівпрозорих блисків та олійок для губ, в моду повертаються насичені темні губи: винні, сливові, темно-коричневі. Такий макіяж губ носять як з чітким контуром, так і з розмитим.

Бузкові румʼяна

Один з найцікавіших трендів останніх років – бузкові, лавандові, фіолетові румʼяна. Вони чудово освіжають обличчя та підходять практично всім, лише треба вибрати підходящий відтінок саме для вашого тону шкіри. Наприклад, Prada випустили цілу бузкову лінійку – від сітліших до темніших кольорів.

Червоні відтінки

Досить сміливий тренд, який починає набирати обертів. Зазвичай червоний акцент в макіяжі закінчувався на губах, проте зараз візажисти пропонують піти далі і зробити червоний smoky eyes, додати червону підводку до образу, або спробувати бордову туш. Такий макіяж додасть цікавого fashion -акценту вашому образу.