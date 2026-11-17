Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили церемонию вручения экологической премии The Earthshot Prize 2026, состоявшейся 17 ноября в Мумбаи, Индия. Для торжественного выхода супруги выбрали наряды от местных дизайнеров, отдав почести индийской культуре и традициям текстильного искусства.

В каком платье появилась Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская выбрала красное платье в традиционном индийском анаркале стиле от бренда Mahima Mahajan. Наряд насыщенного красного цвета имеет приталенный верх, длинные рукава и объемную юбку длиной до пола.

Особенностью платья стала отделка в стиле Банараси с золотистыми декоративными элементами и вышивкой. Для создания насыщенного оттенка ткани использовали красители растительного происхождения, что отвечало экологической тематике премии.

Кейт дополнила свой образ украшениями с бриллиантами и изумрудами из коллекции королевы Елизаветы II. Она надела роскошные серьги-подвески и колье.

Кейт Миддлтон и принц Уильям на The Earthshot Prize (фото: Getty Images)

Образ принца Уильяма

Принц также отдал честь индийской моде. Он появился на церемонии в эксклюзивном черном бархатном костюме от модельера Маниша Малхотры.

Верх имел характерный для бандгала воротник-стойку и застежку спереди, а особой деталью стали пуговицы, украшенные ручной вышивкой. Дополнили наряды черные классические брюки и туфли.

Что известно о The Earthshot Prize 2026

Это экологическая премия, основанная принцом Уильямом в 2020 году. Ее цель - поддерживать инновационные решения для преодоления глобальных экологических проблем.

Нынешняя церемония стала шестой в ее истории. Пять победителей получат по одному миллиону фунтов стерлингов на развитие своих проектов.

Для Уильяма и Кейт визит в Индию стал первой заграничной поездкой за последние четыре года. Раньше мы рассказывали, каким был их первый день в Мумбаи и какие образы они выбрали.