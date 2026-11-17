Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали церемонію вручення екологічної премії The Earthshot Prize 2026, яка відбулася 17 листопада в Мумбаї, Індія. Для урочистого виходу подружжя обрало вбрання від місцевих дизайнерів, віддавши шану індійській культурі та традиціям текстильного мистецтва.

У якій сукні з'явилася Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська обрала червону сукню в традиційному індійському стилі анаркалі від бренду Mahima Mahajan. Вбрання насиченого червоного кольору має приталений верх, довгі рукави та об’ємну спідницю довжиною до підлоги.

Особливістю сукні стало оздоблення в стилі Банарасі з золотистими декоративними елементами та вишивкою. Для створення насиченого відтінку тканини використали барвники рослинного походження, що відповідало екологічній тематиці премії.

Свій образ Кейт доповнила прикрасами з діамантами та смарагдами з колекції королеви Єлизавети II. Вона одягнула розкішні сережки-підвіски та кольє.

Кейт Міддлтон та принц Вільям на The Earthshot Prize (фото: Getty Images)

Образ принца Вільяма

Принц також віддав шану індійській моді. Він з'явився на церемонії в ексклюзивному чорному оксамитовому костюмі від модельєра Маніша Малхотра.

Верх мав характерний для бандгала комір-стійку та застібку спереду, а особливою деталлю стали ґудзики, що були оздоблені ручною вишивкою. Доповнили вбрання чорні класичні штани та туфлі.

Що відомо про The Earthshot Prize 2026

Це екологічна премія, яку принц Вільям заснував у 2020 році. Її мета - підтримувати інноваційні рішення для подолання глобальних екологічних проблем.

Цьогорічна церемонія стала шостою в її історії. П'ять переможців отримають по одному мільйону фунтів стерлінгів на розвиток своїх проєктів.

Для Вільяма та Кейт візит до Індії став першою закордонною поїздкою за останні чотири роки. Раніше ми розповідали, яким був їхній перший день в Мумбаї та які образи вони обрали.