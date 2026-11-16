Жакет за 700 доларів і жилет місцевого бренду: у чому Кейт і Вільям розпочали тур Індією

Кейт Міддлтон і принц Вільям прибули до Індії з першим за чотири роки спільним офіційним закордонним візитом. У перший день подорожі подружжя зіграло у вуличний крикет із легендою індійського спорту та продемонструвало образи, в яких поєднали міжнародні бренди й місцеве ремесло.

Які образи обрали Кейт і Вільям для першого дня

Для появи в Мумбаї принцеса Вельська обрала фісташковий двобортний жакет Miller Dickey від американського бренду Veronica Beard. Його вартість становить 698 доларів (31 713,69 грн).

Стильний жакет Кейт поєднала з топом і білими штанами від Alexander McQueen, а на ноги одягла двоколірні туфлі-слінгбеки Camilla Elphick. Завершили лук прикраси з зеленим аметистом від британського ювелірного бренду Kiki McDonough.

Вільям і Кейт в Індії (фото: Getty Images)

Принц Вільям тим часом підтримав місцевого виробника. Він з'явився у темно-синьому жилеті без рукавів з коміром-стійкою у стилі Неру від індійського бренду KARDO, який створили спеціально для нього.

Особливістю виробу стала тканина, яку створили майстри із Західної Бенгалії за спеціальною технікою додаткового утокового переплетення. Жилет Вільям поєднав з сорочкою, темними штанами та коричневим взуттям.

Кейт Міддлтон та принц Вільям в Мумбаї (фото: Getty Images)

Як минув перший день візиту

16 листопада Кейт і Вільям прибули до Мумбаї, де розпочали триденну програму офіційного візиту. Першою зупинкою подружжя став історичний район Баллард-Естейт.

Там вони зустрілися із Сачіном Тендулкаром - колишнім капітаном збірної Індії з крикету та одним із найвідоміших гравців в історії цього виду спорту. Разом із ним та місцевими дітьми королівське подружжя взяло участь у грі у вуличний крикет.

Після спортивної активності вони продовжили знайомство з місцевими ініціативами.

Якою буде програма туру далі

Поїздка Кейт і Вільяма триватиме до 18 листопада. Її головною подією стане церемонія вручення премії Earthshot Prize, яка відбудеться 17 листопада в Мумбаї.

Ініціативу заснував принц Вільям у 2020 році. Вона відзначає людей та організації, які розробляють інноваційні рішення для подолання екологічних проблем і відновлення планети. П'ятеро переможців отримають по мільйону фунтів стерлінгів на розвиток своїх проєктів.

У програмі також передбачені поїздка на метро Мумбаї, зустрічі з молодими підприємцями та представниками творчих індустрій. Завершиться тур у Нью-Делі, де 18 листопада Кейт і Вільям мають зустрітися з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді.