Жакет за 700 долларов и жилет местного бренда: в чем Кейт и Уильям начали тур по Индии

Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли в Индию с первым за четыре года совместным официальным зарубежным визитом. В первый день путешествия супруги сыграли в уличный крикет с легендой индийского спорта и продемонстрировали образы, в которых объединили международные бренды и местное ремесло.

Какие образы выбрали Кейт и Уильям для первого дня

Для появления в Мумбаи принцесса Вельская выбрала фисташковую двубортную жакет Miller Dickey от американского бренда Veronica Beard. Его стоимость составляет 698 долларов (31 713,69 грн).

Стильный жакет Кейт соединила с топом и белыми брюками от Alexander McQueen, а на ноги надела двухцветные туфли-слингбеки Camilla Elphick. Завершили лук украшения с зелёным аметистом от британского ювелирного бренда Kiki McDonough.

Уильям и Кейт в Индии (фото: Getty Images)

Принц Уильям в это время поддержал местного производителя. Он появился в темно-синем жилете без рукавов с воротником-стойкой в стиле Неру от индийского бренда KARDO, созданного специально для него.

Особенностью изделия стала ткань, созданная мастерами из Западной Бенгалии по специальной технике дополнительного уточного переплетения. Жилет Уильям соединил с рубашкой, темными брюками и коричневой обувью.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в Мумбаи (фото: Getty Images)

Как прошел первый день визита

16 ноября Кейт и Уильям прибыли в Мумбаи, где начали трехдневную программу официального визита. Первой остановкой супругов стал исторический район Баллард-Эстейт.

Там они встретились с Сачином Тендулкаром - бывшим капитаном сборной Индии по крикету и одним из самых известных игроков в истории этого вида спорта. Вместе с ним и местными детьми королевские супруги приняли участие в игре в уличный крикет.

После спортивной активности они продолжили знакомство с местными инициативами.

Какой будет программа тура дальше

Поездка Кейт и Уильяма продлится до 18 ноября. Ее главным событием станет церемония вручения премии Earthshot Prize, которая состоится 17 ноября в Мумбаи.

Инициативу основал принц Уильям в 2020 году. Она отмечает людей и организации, разрабатывающие инновационные решения по преодолению экологических проблем и восстановлению планеты. Пятеро победителей получат по миллиону фунтов стерлингов на развитие своих проектов.

В программе также предусмотрена поездка на метро Мумбаи, встречи с молодыми предпринимателями и представителями творческих индустрий. Завершится тур в Нью-Дели, где 18 ноября Кейт и Уильям должны встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.