Карди Би показала кутюрный образ с гигантской шляпой на Baby2Baby Gala 2026

Рэперша Карди Би стала одной из самых заметных гостей Baby2Baby Gala 2026 в Лос-Анджелесе. Для выхода на красную дорожку она выбрала кутюрный образ от Tamara Ralph, главной особенностью которого стал головной убор с перьями.

Карди Би покорила образом с объемной шляпой

Артистка появилась на благотворительном мероприятии в ансамбле от Tamara Ralph из весенней коллекции 2026 года. Она надела длинное платье кремового оттенка с глубоким V-образным вырезом и корсетом из золотистых деталей и камней.

Центральным элементом наряда стала широкая шляпа, украшенная объемными белыми перьями. Артистка также дополнила образ длинными полупрозрачными перчатками до локтей и массивными серьгами.

Головной убор был настолько пышным, что закрывал лицо звезды. Впрочем, на некоторых кадрах можно было разглядеть макияж. Она подчеркнула губы коричневым контуром, помадой и блеском.



Что известно о Baby2Baby Gala 2026

Благотворительный вечер состоялся в субботу, 14 ноября, в Pacific Design Center в Западном Голливуде. Целью события стал сбор средств для благотворительной организации, помогающей детям из малообеспеченных семей.

Карди Би была приглашена не только как гостья. В этот вечер реперша также выступала перед собравшимися.

Кто еще из звезд был на западе

На событии побывало немало известных личностей. Деми Мур появилась с тремя дочерьми и получила почетную награду.

Кроме того, на вечере позировали Кэти Перри и Джастин Трюдо, Пэрис Хилтон, Сиара, Джессика Альба и другие.