Редкий выход: Деми Мур попозировала с тремя дочерьми на гала-вечере Baby2Baby

Деми Мур впервые за длительное время собрала вместе троих дочерей от Брюса Уиллиса на светском мероприятии. Семья посетила благотворительный гала-вечер Baby2Baby 2026 в Лос-Анджелесе, где актриса получила почетную награду.

Об этом Wave RBC.UA пишет со ссылкой на InStyle .

Какой образ выбрала Деми Мур для благотворительного вечера

Мероприятие прошло 14 ноября в Лос-Анджелесе. 64-летняя актриса выбрала длинное черное платье Carolina Herrera из коллекции весна-лето 2027. Наряды имели глубокое V-образное декольте, длинные рукава и шлейф.

Особенностью образа стали объемные воланы на линии декольте и манжетах. Талию актрисы подчеркивала полупрозрачная голубая лента, которая спадала вниз и придавала образу яркости.



Дополнила свой лук звезда серьгами с бриллиантами и сапфирами. Длинные темные волосы она собрала в гладкий хвост. Над образом работал стилист Брэд Горески.

В этот вечер Деми получила награду от Baby2Baby за многолетнюю деятельность в поддержку детей из уязвимых семей.

В чем пришли дочери Деми Мур

38-летняя Румер позировала в полупрозрачном белом платье с глубоким декольте. 35-летняя Скаут выбрала кружевное платье чудесного цвета, украшенное вышивкой, паетками и бантом в зоне талии.

Самая молодая дочь актрисы, 32-летняя Таллула, предпочла ярко-желтое платье с цветочным принтом в винтажном стиле.

Совместное появление Мур с тремя дочерьми стало редким событием. Последний раз все четверо вместе позировали на красной дорожке в марте 2025 года во время вечеринки после церемонии вручения премии "Оскар".



Отношения Деми Мур и Брюса Уиллиса

Напомним, пара прожила в браке с 1987 по 2000 год. После разрыва они сохранили теплые отношения. Актриса продолжает поддерживать эксчеловика во время болезни - в 2023-м ему диагностировали лобно-височную деменцию, а за несколько лет до этого он покинул карьеру из-за нарушения речи.

У Брюса также есть две дочери Мэйбл и Эвелин от супруги Эммы Хеминг, с которой они сыграли свадьбу в 2009 году. Сама Мур пока свободна. Она рассказывала, что чувствует себя комфортно без партнера и не ищет серьезных романов. По данным инсайдеров, актриса сосредоточена на карьере и заботе о семье.