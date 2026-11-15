Карді Бі показала кутюрний образ з гігантським капелюхом на Baby2Baby Gala 2026

Реперка Карді Бі стала однією з найпомітніших гостей Baby2Baby Gala 2026 у Лос-Анджелесі. Для виходу на червону доріжку вона обрала кутюрний образ від Tamara Ralph, головною особливістю якого став головний убір з пір'ям.

Карді Бі підкорила образом з об'ємним капелюхом

Артистка з'явилася на благодійному заході в ансамблі від Tamara Ralph з весняної колекції 2026 року. Вона одягла довгу сукню кремового відтінку з глибоким V-подібним вирізом та корсетом із золотистих деталей і каміння.

Центральним елементом вбрання став широкий капелюх, оздоблений об'ємним білим пір'ям. Артистка також доповнила образ довгими напівпрозорими рукавичками до ліктів і масивними сережками.

Головний убір був настільки пишним, що закривав обличчя зірки. Втім, на деяких кадрах можна було розгледіти макіяж. Вона підкреслила губи коричневим контуром, помадою та блиском.

Що відомо про Baby2Baby Gala 2026



Благодійний вечір відбувся в суботу, 14 листопада, у Pacific Design Center у Західному Голлівуді. Метою події став збір коштів для благодійної організації, яка допомагає дітям із малозабезпечених родин.

Карді Бі була запрошена не лише як гостя. Цього вечора реперка також виступала перед присутніми.

Хто ще з зірок був на заході

На заході побувало чимало відомих особистостей. Демі Мур з'явилася з трьома доньками та отримала почесну нагороду.

Крім того, на вечорі позували Кеті Перрі та Джастін Трюдо, Періс Гілтон, Сіара, Джессіка Альба та інші.