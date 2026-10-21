Мех, баска и низкая посадка: 7 трендов, которые снова вернулись в моду

Wave RBC.UA рассказывает о вещах из прошедших десятилетий, которые сегодня снова на пике популярности.

Мы уже неоднократно убеждались в цикличности моды, ведь время от времени вещи из прошлых лет снова возвращаются в тренды и модные виш-листы. А сейчас тем более глобальный тренд на ностальгию и эстетику 90-х – начале 2000-х. Фэшн-инлюэнсеры и стилисты вдохновляются культовыми образами, сериалами и фильмами тех лет и возвращают к жизни вещи, которые носили 20 лет назад.

Меховой воротник и рукава

В 1990-х этот аксессуар был на пике популярности и сегодня дизайнеры снова возвращают его в коллекции. Искусственным мехом украшают пальто, дубленки, куртки, или накидывают меховые горжетки и палантины поверх платья или свитера. Такой аксессуар сделает образ более винтажным и фактурным.

Баска

Она была особенно популярна в 2000-х и 2010-х годах, и вот, 15 лет спустя, снова возвращается в моду. Выразительная линия талии и обьемный нижний край придают образу фактурности и романтичности.

Анималистический принт

Конечно, нельзя не вспомнить супертренд этой осени – анималистический принт. Кажется, что он сейчас повсюду: одежда, обувь, аксессуары, даже маникюр. Однако если раньше самым популярным был леопард, то сейчас топ-тренд на зебру. Также очень моден в этом сезоне принт бэмби, коровы, питона и крокодила.

Выразительные плечи

Судя по предыдущим перечисленным трендам уже можно заключить, что сегодня в тренде выразительный силуэт. Поэтому широкие массивные плечи тоже в моде – костюмы, жакеты, куртки и т.д. Такой жакет можно совместить с юбкой, брюками и даже джинсами.

Низкая посадка

Прямое следствие увлечения эстетикой 2000-х и клипами тогдашних поп-дов. Тогда все носили джинсы с ультранизкой посадкой с расклешенным силуэтом, нередко с какими-то деталями типа потертостями, вышивкой или стразами. Сегодня такая посадка снова в моде, только с более свободным силуэтом.

Сумка-багет

Культовая форма сумки из 1990-х-2000-х снова в моде. Особенно трендовые винтажные модели с короткими ручками, фактурной кожей или интересными деталями. Отдельно также стоит упомянуть возвращение клатчей в моду, причем не только для вечерних выходов, но и на каждый день.

Милитари-жакеты

Этой осенью вернулись куртки и жакеты с погонами, воротником-стойкой, декоративными шнурами и металлическими пуговицами. Они плотные, придают образу характера, сочетаются как с джинсами, так и с юбками.