Украинские мастхевы: 5 вещей, которые стоит купить в Estro этой осенью

Насыщенные оттенки, выразительные фактуры и модели, которые останутся актуальными не один сезон
Осенний гардероб не обязательно обновлять полностью, чтобы выглядеть стильно. Иногда достаточно нескольких удачно подобранных вещей, которые легко сочетаются друг с другом и помогают создавать разные образы. Украинский бренд Estro представил коллекцию Fall’26, в которой классические силуэты получили современное прочтение, а базовые цвета дополнили выразительными деталями.
О новинках украинского бренда и пяти вещах, на которые стоит обратить внимание этой осенью, рассказывает Wave RBC.UA.
Глубокий шоколадный, классический черный, благородные оттенки коричневого и насыщенный бордовый - именно такая палитра задает настроение новой коллекции Estro.
В этом сезоне бренд сделал ставку на вещи, которые не потеряют актуальность после завершения осени.
В центре внимания - лаконичные формы, интересные фактуры, продуманные детали и силуэты, которые легко адаптируются к разным стилям.
В коллекции соединились знакомая классика и актуальные модные тенденции: высокие сапоги с выразительным мысом, универсальные лоферы, ковбойки, фактурная верхняя одежда и аксессуары, способные изменить настроение даже самого простого образа.
Мы выбрали пять вещей Estro, которые могут стать основой осенних сочетаний.
Высокие черные сапоги - одна из тех покупок, которые способны оставаться актуальными в течение нескольких сезонов.
Особенно если речь идет о лаконичной модели с заостренным мысом и четким силуэтом.
В коллекции Estro представлены кожаные сапоги, которые легко вписать как в повседневную, так и в более элегантные образы.
Их можно носить с мини-юбками, платьями, удлиненными жакетами или пальтами.
А сочетание с объемным трикотажем создаст интересный контраст между воздержанием и расслабленностью.
Если искать обувь, которая одинаково уместна для офиса, встреч и неспешных прогулок по городу, лоферы остаются одним из самых удачных вариантов.
Estro предлагает модели из гладкой кожи и мягкого велюра. Особого внимания заслуживают коричневые лоферы, фактура которых придает осенним образам глубины.
Они отлично сочетаются с классическими брюками, прямыми джинсами, рубашками и объемными свитерами.
А в комплекте с юбкой меди и тренчем помогут создать сдержанный, но актуальный образ.
Эстетика вестерна продолжает находить свое место в городском гардеробе. Однако сегодня ковбойки - это не только история о дениме, но и способ придать характер романтическим или минималистическим образам.
В новой коллекции Estro представлены черные кожаные ковбойки, сочетающие узнаваемую форму с актуальным дизайном.
Их можно стилизовать с легкими платьями, кожаными юбками, широкими джинсами или даже классическими костюмными брюками.
Особенно интересно такая обувь будет смотреться в сочетании с объемной верхней одеждой.
Верхняя одежда может быть не просто практичной частью гардероба, а ее центральным элементом. Именно такую роль способна выполнить коричневая дубленка из коллекции Estro.
Глубокий шоколадный оттенок, выразительная фактура и расслабленный характер модели делают ее интересной альтернативой обычным черным курткам.
Дубленку можно совмещать с джинсами, трикотажными костюмами, широкими брюками или юбками.
Она будет хорошо дополнять как монохромные комплекты, так и сочетание молочных, бежевых и коричневых оттенков.
Не каждое обновление гардероба требует покупки новой обуви или верхней одежды. Иногда достаточно всего одного аксессуара.
Бордовая кожаная мини-сумка Estro - пример того, как насыщенный цвет может освежить привычные осенние образы.
Благодаря компактной форме и лаконичному дизайну она органично дополнит чёрное пальто, шоколадную дублёнку, классический костюм или образ с джинсами.
Особенно эффектно бордовый будет смотреться в сочетании с серым, молочным и коричневым цветами.
Estro - украинский бренд обуви и аксессуаров, уже более десяти лет развивающий собственный стиль, сочетая актуальные модные решения с вниманием к комфорту.
Сегодня сеть насчитывает 30 магазинов в 11 городах Украины, а также собственный интернет-магазин.
Команда дизайнеров и баеров регулярно обновляет ассортимент, предлагая новые модели несколько раз в течение сезона.
Кроме женской и мужской обуви бренд создает сумки, кошельки, ремни, очки и одежду.
За последние годы Estro расширил свои коллекции тренчами, пальто, куртки, костюмы и другие элементы гардероба.
Сегодня в магазинах бренда можно собрать полноценный образ - от верхней одежды до обуви и аксессуаров.
Новая коллекция Estro Fall'26 доступна в фирменных магазинах бренда и онлайн.
Просмотреть коллекцию и выбрать свои осенние мастхевы можно на официальном сайте Estro.