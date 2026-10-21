Украинские мастхевы: 5 вещей, которые стоит купить в Estro этой осенью

Осенний гардероб не обязательно обновлять полностью, чтобы выглядеть стильно. Иногда достаточно нескольких удачно подобранных вещей, которые легко сочетаются друг с другом и помогают создавать разные образы. Украинский бренд Estro представил коллекцию Fall’26, в которой классические силуэты получили современное прочтение, а базовые цвета дополнили выразительными деталями.

О новинках украинского бренда и пяти вещах, на которые стоит обратить внимание этой осенью, рассказывает Wave RBC.UA.

Estro Fall'26: новый взгляд на осенний гардероб

Глубокий шоколадный, классический черный, благородные оттенки коричневого и насыщенный бордовый - именно такая палитра задает настроение новой коллекции Estro.

В этом сезоне бренд сделал ставку на вещи, которые не потеряют актуальность после завершения осени.

В центре внимания - лаконичные формы, интересные фактуры, продуманные детали и силуэты, которые легко адаптируются к разным стилям.

В коллекции соединились знакомая классика и актуальные модные тенденции: высокие сапоги с выразительным мысом, универсальные лоферы, ковбойки, фактурная верхняя одежда и аксессуары, способные изменить настроение даже самого простого образа.

Мы выбрали пять вещей Estro, которые могут стать основой осенних сочетаний.

Черные сапоги с острым носком - элегантность без лишних деталей

Высокие черные сапоги - одна из тех покупок, которые способны оставаться актуальными в течение нескольких сезонов.

Особенно если речь идет о лаконичной модели с заостренным мысом и четким силуэтом.

В коллекции Estro представлены кожаные сапоги, которые легко вписать как в повседневную, так и в более элегантные образы.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Их можно носить с мини-юбками, платьями, удлиненными жакетами или пальтами.

А сочетание с объемным трикотажем создаст интересный контраст между воздержанием и расслабленностью.

Почему стоит купить: это универсальная обувь, которая помогает сделать даже простой комплект более выразительным.

это универсальная обувь, которая помогает сделать даже простой комплект более выразительным. Цена: 12 990 грн.

Лоферы - классика, которая работает ежедневно

Если искать обувь, которая одинаково уместна для офиса, встреч и неспешных прогулок по городу, лоферы остаются одним из самых удачных вариантов.

Estro предлагает модели из гладкой кожи и мягкого велюра. Особого внимания заслуживают коричневые лоферы, фактура которых придает осенним образам глубины.

Они отлично сочетаются с классическими брюками, прямыми джинсами, рубашками и объемными свитерами.

А в комплекте с юбкой меди и тренчем помогут создать сдержанный, но актуальный образ.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Почему стоит купить: лоферы легко комбинировать с вещами, которые уже есть в гардеробе, без необходимости каждый раз придумывать новое стилистическое решение.

лоферы легко комбинировать с вещами, которые уже есть в гардеробе, без необходимости каждый раз придумывать новое стилистическое решение. Цена: 4 590 грн.

Черные ковбойки - акцент для смелых сочетаний

Эстетика вестерна продолжает находить свое место в городском гардеробе. Однако сегодня ковбойки - это не только история о дениме, но и способ придать характер романтическим или минималистическим образам.

В новой коллекции Estro представлены черные кожаные ковбойки, сочетающие узнаваемую форму с актуальным дизайном.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Их можно стилизовать с легкими платьями, кожаными юбками, широкими джинсами или даже классическими костюмными брюками.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Особенно интересно такая обувь будет смотреться в сочетании с объемной верхней одеждой.

Почему стоит купить: ковбойки позволяют сделать акцент на обуви и придать индивидуальности даже базовому комплекту.

ковбойки позволяют сделать акцент на обуви и придать индивидуальности даже базовому комплекту. Цена: 5 430 грн.

Шоколадная дубленка - главная фактура холодного сезона

Верхняя одежда может быть не просто практичной частью гардероба, а ее центральным элементом. Именно такую роль способна выполнить коричневая дубленка из коллекции Estro.

Глубокий шоколадный оттенок, выразительная фактура и расслабленный характер модели делают ее интересной альтернативой обычным черным курткам.

Дубленку можно совмещать с джинсами, трикотажными костюмами, широкими брюками или юбками.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Она будет хорошо дополнять как монохромные комплекты, так и сочетание молочных, бежевых и коричневых оттенков.

Почему стоит купить: одна фактурная вещь может стать главным акцентом нескольких образов, даже если остальной гардероб состоит из простых базовых моделей.

одна фактурная вещь может стать главным акцентом нескольких образов, даже если остальной гардероб состоит из простых базовых моделей. Цена: 9 599 грн.

Бордовая кожаная сумка - деталь, которая меняет все

Не каждое обновление гардероба требует покупки новой обуви или верхней одежды. Иногда достаточно всего одного аксессуара.

Бордовая кожаная мини-сумка Estro - пример того, как насыщенный цвет может освежить привычные осенние образы.

Благодаря компактной форме и лаконичному дизайну она органично дополнит чёрное пальто, шоколадную дублёнку, классический костюм или образ с джинсами.

Особенно эффектно бордовый будет смотреться в сочетании с серым, молочным и коричневым цветами.

Какую обувь, одежду и аксессуары выбрать на осень в Estro (фото предоставлено Estro)

Почему стоит купить: сумка может стать тем самым завершающим штрихом, который сделает образ целостным без большого количества дополнительных аксессуаров.

сумка может стать тем самым завершающим штрихом, который сделает образ целостным без большого количества дополнительных аксессуаров. Цена: 3 690 грн.

Estro - украинский бренд с более чем 10-летней историей

Estro - украинский бренд обуви и аксессуаров, уже более десяти лет развивающий собственный стиль, сочетая актуальные модные решения с вниманием к комфорту.

Сегодня сеть насчитывает 30 магазинов в 11 городах Украины, а также собственный интернет-магазин.

Команда дизайнеров и баеров регулярно обновляет ассортимент, предлагая новые модели несколько раз в течение сезона.

Кроме женской и мужской обуви бренд создает сумки, кошельки, ремни, очки и одежду.

За последние годы Estro расширил свои коллекции тренчами, пальто, куртки, костюмы и другие элементы гардероба.

Сегодня в магазинах бренда можно собрать полноценный образ - от верхней одежды до обуви и аксессуаров.

Новая коллекция Estro Fall'26 доступна в фирменных магазинах бренда и онлайн.

Просмотреть коллекцию и выбрать свои осенние мастхевы можно на официальном сайте Estro.