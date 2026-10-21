Во Львове рушатся знаменитые скульптуры на площади Рынок

В центре Львова обнаружили повреждения двух исторических скульптур, украшающих фонтаны на площади Рынок.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на Львовский городской совет .

Что произошло со скульптурами

Обследование провели представители Офиса охраны культурного наследия Львовского городского совета совместно с приглашенными реставраторами Олегом Рыбчинским, Андреем Почеквой и Юрием Кочмаром.

В последний раз состояние этих памятников проверяли два года назад.

Во время нового обзора эксперты зафиксировали углубление трещины на руке Нептуна, удерживающей трезубец.

Повреждение представляет угрозу дальнейшего раскола каменного фрагмента.

Во Львове обнаружили повреждение скульптур Нептуна и Адониса на площади Рынок (фото: facebook.com/lviv.adm)

Не менее заметные проблемы обнаружили и у скульптуры Адониса. Державшая копье рука отсоединилась от фигуры еще раньше.

Поврежденный элемент вместе с копьем был демонтирован и передан на хранение до начала реставрации.

В то же время, специалисты отмечают, что в целом критических изменений в состоянии памятников по сравнению с предыдущим обзором не обнаружили.

Во Львове обнаружили повреждение скульптур Нептуна и Адониса на площади Рынок (фото: facebook.com/lviv.adm)

Почему рушатся исторические фонтаны

По выводам экспертов, главная причина повреждений связана с предыдущими реставрациями.

В частности, при восстановлении скульптур в 1982 году использовали портландцемент, который негативно влияет на известняк - материал, из которого изготовлены фигуры.

Доктор архитектуры, профессор Львовской политехники Олег Рыбчинский пояснил, что использование цемента повлекло за собой накопление влаги в камне. Из-за температурных колебаний вода расширялась, постепенно разрушая его структуру.

Во Львове обнаружили повреждение скульптур Нептуна и Адониса на площади Рынок (фото: facebook.com/lviv.adm)

Дополнительными факторами стали естественное влияние влаги и вибрации от трамваев, курсирующих по площади Рынок.

При этом реставраторы отмечают, что повреждения не связаны с защитными конструкциями, которыми скульптуры накрыли после начала полномасштабного российского вторжения.

Интересно, что рука Адониса, его копье и голова не являются оригинальными частями скульптуры. Эти элементы были утрачены ранее, а впоследствии воспроизведены во время реставраций.

Когда восстановят скульптуры

Полноценные консервационно-реставрационные работы планируют начать в 2027 году, поскольку нынешний сезон уже завершается.

Сейчас главная задача - сохранить скульптуры в течение зимы и подготовить детальный план восстановления.

После обследования Нептуна и Адониса снова закрыли защитными конструкциями.

Для каждого памятника планируется разработать отдельную программу реставрации, определить первоочередные работы и подготовить смету. Город также будет рассматривать возможность привлечения внебюджетного финансирования.

К подготовке проекта готовы приобщиться специалисты Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства имени Ивана Труша.