У Львові руйнуються знамениті скульптури на площі Ринок

У центрі Львова виявили пошкодження двох історичних скульптур, які прикрашають фонтани на площі Ринок.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на Львівську міську раду .

Що сталося зі скульптурами

Обстеження провели представники Офісу охорони культурної спадщини Львівської міської ради спільно із запрошеними реставраторами Олегом Рибчинським, Андрієм Почеквою та Юрієм Кочмаром.

Востаннє стан цих пам'яток перевіряли два роки тому.

Під час нового огляду експерти зафіксували поглиблення тріщини на руці Нептуна, яка утримує тризуб.

Пошкодження становить загрозу подальшого розколу кам'яного фрагмента.

У Львові виявили пошкодження скульптур Нептуна та Адоніса на площі Ринок (фото: facebook.com/lviv.adm)

Не менш помітні проблеми виявили й у скульптури Адоніса. Рука, що тримала спис, від'єдналася від фігури ще раніше.

Пошкоджений елемент разом зі списом демонтували та передали на зберігання до початку реставрації.

Водночас фахівці зазначають, що загалом критичних змін у стані пам'яток порівняно з попереднім оглядом не виявили.

У Львові виявили пошкодження скульптур Нептуна та Адоніса на площі Ринок (фото: facebook.com/lviv.adm)

Чому руйнуються історичні фонтани

За висновками експертів, головна причина пошкоджень пов'язана з попередніми реставраціями.

Зокрема, під час відновлення скульптур у 1982 році використовували портландцемент, який негативно впливає на вапняк - матеріал, із якого виготовлені фігури.

Доктор архітектури, професор Львівської політехніки Олег Рибчинський пояснив, що використання цементу спричинило накопичення вологи в камені. Через температурні коливання вода розширювалася, поступово руйнуючи його структуру.

У Львові виявили пошкодження скульптур Нептуна та Адоніса на площі Ринок (фото: facebook.com/lviv.adm)

Додатковими чинниками стали природний вплив вологи та вібрації від трамваїв, які курсують площею Ринок.

При цьому реставратори наголошують: пошкодження не пов'язані із захисними конструкціями, якими скульптури накрили після початку повномасштабного російського вторгнення.

Цікаво, що рука Адоніса, його спис і голова не є оригінальними частинами скульптури. Ці елементи були втрачені раніше, а згодом їх відтворили під час реставрацій.

Коли відновлять скульптури

Повноцінні консерваційно-реставраційні роботи планують розпочати у 2027 році, оскільки цьогорічний сезон уже завершується.

Наразі головне завдання - зберегти скульптури протягом зими та підготувати детальний план відновлення.

Після обстеження Нептуна й Адоніса знову закрили захисними конструкціями.

Для кожної пам'ятки планують розробити окрему програму реставрації, визначити першочергові роботи та підготувати кошторис. Місто також розглядатиме можливості залучення позабюджетного фінансування.

До підготовки проєкту готові долучитися фахівці Львівського коледжу декоративного і ужиткового мистецтва імені Івана Труша.