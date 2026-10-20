"Ожидания сбылись". Николай Олексив о своих ресторанах в Италии, заработках поваров и украинской диаспоре

В интервью Wave RBC.UA ресторатор рассказал, сколько стоило открытие заведения в Риме, на какую зарплату могут рассчитывать повара в его команде и как изменилось украинское общество Италии после начала полномасштабной войны.

Украинец Николай Олексив более 20 лет живет в Италии. Его ресторан "Анастасия" возле Неаполя работает более десятилетия, а вскоре одноименное заведение открылось и в Риме, недалеко от Колизея.

– У вас уже есть ресторан "Анастасия" возле Неаполя, а теперь вы открыли одноименное заведение в Риме. Чем римские гости уже успели вас удивить?

– У нас уже более 10 лет работает ресторан в Неаполе, а теперь мы открыли еще одно заведение в Риме.

Больше меня удивило и одновременно порадовало то, насколько хорошо римляне воспринимают украинскую кухню.

За шесть месяцев работы мы уже можем сказать, что около 40% наших посетителей - итальянцы. И это особенно приятно, ведь среди них есть как те, кто уже знаком с украинскими блюдами, так и те, кто открывает нашу кухню впервые.

Люди приходят, пробуют наши блюда, возвращаются и рекомендуют нас другим.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Для меня это лучшее подтверждение того, что украинская кухня интересна не только для украинцев. Это очень вдохновляет меня и мотивирует развивать украинский ресторанный бренд в Италии.

– Что после открытия в Риме оказалось совсем не таким, как вы представляли во время подготовки?

– Могу сказать, что мои ожидания сбылись, а в некоторых моментах результат даже превзошел то, что я себе представлял.

Я понимал, что к нам будут приходить украинцы, живущие в Риме. Но меня особенно поразило, сколько людей приезжают к нам из других стран и городов мира.

Это украинцы, путешествующие в Рим и желающие найти что-то родное, отведать украинскую кухню, почувствовать атмосферу дома.

А еще очень радует, что к нам приходят местные итальянцы. Если честно, именно такой интерес с их стороны стал для меня приятным открытием.

Я ожидал поддержки украинцев, но не думал, что будет так много туристов и итальянских гостей.

Это действительно круто и показывает, что украинская кухня может найти своего гостя далеко за пределами Украины.

– Были ли в ваших ресторанах звездные посетители?

– Да, конечно. Я не только ресторатор, популяризирующий украинскую кухню в Италии, но организатор концертов украинских артистов. Поэтому мои рестораны посещали немало украинских звезд.

Это закономерно, мы ведь много лет работаем с украинской культурой, поддерживаем ее и помогаем знакомить с ней людей в Италии.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Для меня приятно, когда украинские артисты, приезжающие сюда с концертами, могут посетить наше заведение, отведать украинские блюда и почувствовать себя как дома.

– Ваши шутливые видео из ресторанной кухни о яйцах и тесте набрали миллионные просмотры в TikTok. Как эти ролики повлияли на количество посетителей?

– Повлияли очень положительно. Эти видео помогли сделать наше заведение более узнаваемым и привлекли внимание людей, которые, возможно, раньше даже не знали о существовании нашего ресторана.

К нам приходят гости, которые хотят не только отведать украинскую кухню, но и познакомиться со мной лично, сфотографироваться, пообщаться.

Есть и те, кто впервые открывает для себя украинские блюда благодаря нашим видео.

Мне нравится, что из-за юмора можно показать ресторанную жизнь без лишнего официоза, быть ближе к людям и заинтересовать их украинской кухней.

Поэтому могу с уверенностью сказать: TikTok очень помог моему бизнесу. Это инструмент, который при правильном подходе действительно работает.

– Обращались ли к вам блогеры с просьбой накормить их бесплатно в обмен на рекламу?

– Да, и таких обращений было немало. К нам обращались как украинские блогеры, так и авторы контента, работающие с итальянской аудиторией.

Но я считаю, что к каждому такому предложению нужно подходить с умом. Мы оцениваем аудиторию блоггера, охват, активность подписчиков и то, насколько его контент соответствует нашему заведению и целевой аудитории.

Сам факт, что у человека много подписчиков, еще не означает, что сотрудничество принесет результат.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Для нас важно понимать, поможет ли такая реклама привлечь реальных гостей.

Поэтому мы не соглашаемся на каждое предложение автоматически, а решаем индивидуально, будет ли такое сотрудничество полезно для ресторана.

– Вы знаете ресторанную кухню изнутри. Какая деталь в чужом заведении заставит вас уйти, даже не сделав заказ?

– В первую очередь это грязь и отношение персонала к гостям. Чистота в ресторане - это базовое требование, которое не может обсуждаться.

Если я захожу и вижу, что там неряшливо, для меня это уже серьезный сигнал.

Вторая вещь - безразличие к посетителю. Если я сажусь за столик, а персонала нет ко мне ни одного дела, никто не подходит, не здоровается и не пытается помочь, то возникает простой вопрос: зачем мне оставаться?

Я убежден, что гостеприимство начинается еще до того, как человек сделал заказ.

Гость должен почувствовать, что его ждут и что ему рады. Можно иметь прекрасную кухню, но если нет чистоты, уважения и нормального обслуживания, человек вряд ли захочет вернуться. Для меня это основа ресторанного бизнеса.

– Какое украинское блюдо кажется гостям простым и недорогим, но на самом деле требует больше работы на кухне?

– Я бы не выделял только одно блюдо, потому что украинская кухня может быть достаточно трудоемкой. Иногда гостю кажется, что блюдо простое: несколько ингредиентов, понятный рецепт - и все готово. Но за этим стоит много работы.

К примеру, борщ. На первый взгляд это обычный суп, но чтобы приготовить его действительно вкусно, нужно правильно подготовить ингредиенты, уделить внимание каждому этапу и дать вкусам раскрыться.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

То же касается голубцов, где нужно подготовить капусту, начинку, завернуть каждый голубец и правильно его приготовить.

А если взять студень, то там тоже немало работы и времени: от подготовки продуктов к длительной варке и правильному охлаждению.

Поэтому я всегда говорю: простота блюда на тарелке не означает простоты его приготовления. Хорошая украинская кухня требует времени, опыта и внимания деталей.

– Открытие в Риме - это еще и финансовый риск. Какую сумму вам пришлось вложить в ресторан?

– Конечно, в любом бизнесе есть финансовые риски, и ресторанное дело не исключение.

Но я смотрел на Рим как перспективную площадку для развития нашего бренда.

Это город с большим туристическим потоком, международной аудиторией и значительным потенциалом украинской кухни.

В то же время я понимал, что открытие ресторана в Риме нуждается в серьезных вложениях. В наше заведение мы инвестировали более полумиллиона евро.

Это значительная сумма, поэтому к такому решению нужно подходить с холодной головой, просчитывать затраты и понимать, ради чего ты делаешь эту инвестицию.

Я рассчитываю, что ресторан сможет окупить вложения примерно через четыре года.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Для меня это не просто открытие еще одного заведения. Это инвестиция в развитие украинского ресторанного бренда в Италии и возможность познакомить с нашей кухней еще больше людей.

– На какую зарплату после налогов сегодня может рассчитывать повар из Украины в вашей команде?

– На сегодняшний день профессиональный повар, имеющий реальный опыт работы и хорошо знающий свое дело, может рассчитывать в нашей команде примерно на 1600–2000 евро в месяц после уплаты налогов.

Конечно, зарплата зависит от квалификации, опыта и навыков человека. Для меня важно не просто найти работника, а пригласить в команду профессионала, который понимает кухню, ответственно относится к работе и может внести вклад в развитие ресторана.

Если человек имеет сильные навыки, готов развиваться и берет на себя больше ответственности, его заработок может быть и выше.

Я всегда смотрю на то, что специалист умеет и какую ценность создает для команды.

– Насколько ваш бизнес в Италии до сих пор зависит от украинской диаспоры?

– Я занимаюсь популяризацией украинской кухни и культуры в Италии, поэтому наши рестораны изначально были для меня чем-то большим, чем просто местом, где можно поесть.

Это пространство, где украинцы могут почувствовать себя как дома, а иностранцы - познакомиться с нашей культурой.

К нам приходят украинцы, живущие в Италии, а также те, кто приезжает из других стран мира и хочет отведать родные блюда.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Для многих это особое ощущение, ведь украинских ресторанов за границей не так много, чтобы иметь возможность есть нашу кухню каждый день.

В то же время, мы видим большой интерес со стороны итальянцев и представителей других национальностей.

Это очень важно, ведь наша цель - не только обслуживать украинское общество, но и знакомить мир с украинской кухней.

Но если говорить о поддержке, то украинская диаспора для меня имеет огромное значение.

Я очень благодарен всем приходящим к нам украинцам, приводят друзей, рекомендуют наше заведение и поддерживают наше дело. Без этой поддержки наш путь был бы гораздо сложнее.

– Приходилось ли вам отказывать гостям в обслуживании из-за их высказываний об Украине?

– К счастью, таких случаев у нас не было. И я искренне рад, что не приходилось оказываться в подобной ситуации.

Мы стараемся создавать в ресторане атмосферу гостеприимства, где люди могут познакомиться с украинской кухней и культурой.

Для меня важно, чтобы к каждому гостю относились с уважением, а само заведение оставалось местом, где люди приходят за вкусной едой, хорошими эмоциями и положительным общением.

– Какой вы хотите показывать Украину итальянским гостям?

– Я стараюсь прежде всего рассказывать об Украине через ее культуру, кухню, людей и традиции.

Не хочу, чтобы Украина в глазах иностранцев ассоциировалась исключительно с войной. У нас богатая культура, сильные люди, собственные традиции, которыми мы можем и должны гордиться.

В наших ресторанах мы не пытаемся превращать общение с гостями в политические дискуссии.

Напротив, хотим, чтобы люди через украинские блюда лучше узнавали нашу страну.

По моему опыту многие итальянцы хорошо относятся к Украине, сочувствуют украинцам и хотят, чтобы война закончилась.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

Им больно видеть, что гибнут люди и рушатся города. Поэтому я стараюсь строить общение на взаимном уважении и показывать Украину не только из-за трагедии войны, но и из-за всего того прекрасного, что у нас есть.

– Вы давно видите украинское общество Италии изнутри. Ощущаете раздел между теми, кто переехал много лет назад, и теми, кто уехал после начала полномасштабной войны?

– Да, определенные отличия есть, и я думаю, что они во многом объясняются обстоятельствами, при которых люди переезжали в Италию.

Те, кто приехал много лет назад, в большинстве своем ехали на заработки, чтобы работать, обеспечивать себя и свои семьи.

Они постепенно строили жизнь в другой стране, привыкали к местным условиям, и во многих из них сформировался свой взгляд на жизнь за границей.

Люди, уехавшие после начала полномасштабной войны, оказались в совершенно других обстоятельствах.

Многие не планировали переезжать, но были вынуждены спасать себя и своих детей. Поэтому их опыт, ожидания и взгляды на будущее могут отличаться.

Я бы не сказал, что одни лучше других. Просто это разные жизненные истории. Одни годами строили жизнь в Италии, другие пробуют начать все заново после того, как война изменила их планы.

В то же время и те, и другие работают, адаптируются, воспитывают детей и пытаются двигаться вперед.

Думаю, важно не делить украинцев на категории, а понимать опыт друг друга и поддерживать наших людей.

Николай Олексив (фото предоставлено ресторатором)

– Сколько украинцев за это время работали в ваших ресторанах?

– За все время через наши рестораны прошло немало украинцев. Если говорить в целом, я думаю, что это более 20 человек.

Кто-то работал определенный период, кто-то потом пошел дальше, нашел другую работу или изменил свои планы.

Сейчас у нас постоянно работает примерно 10–15 человек - это количество может изменяться в зависимости от потребностей ресторана.

Для меня важно, чтобы украинцы, оказавшиеся в Италии, имели возможность работать, зарабатывать и постепенно обустраивать свою жизнь.

Конечно, ресторанный бизнес не может трудоустроить всех, кто в этом нуждается, но если мы можем дать человеку работу и возможность развиваться, то я считаю это важным делом.

– Рассматриваете ли вы открытие ресторана "Анастасия" в Украине еще до окончания войны?

– Пока мы не рассматриваем открытие ресторана "Анастасия" в Украине. Сейчас наше внимание сосредоточено на развитии заведений в Италии и укреплении нашего бренда на этом рынке.

Конечно, Украина для меня - родная страна, и я хотел бы, чтобы украинская кухня развивалась и дома, и за рубежом.

Но любое открытие должно быть обосновано с точки зрения бизнеса. Поэтому мы сосредоточены на тех проектах, которые уже реализуем, а к вопросу открытия в Украине пока не возвращались.

– Повлияли ли протесты в Европе на ваш бизнес?

– Лично я не могу сказать, что протесты оказали непосредственное влияние на мой бизнес. Но в целом в Европе сейчас ощущается определенное напряжение, и такие события не могут не влиять на настроения людей.

Меня больше беспокоит всеобщая неопределенность. Мы видим, как изменяются обстоятельства, дорожают товары и услуги, как события в мире могут влиять на экономику и повседневную жизнь.

Иногда сложно понять, чего ожидать даже в обозримом будущем.

Для бизнесмена это значит, что необходимо быть гибким, пристально считать издержки и уметь приспособиться к новым условиям.

Но я считаю, что нельзя постоянно жить только ожиданием негативных сценариев.

Нужно работать, развиваться и двигаться вперед, даже когда ситуация вокруг нестабильна.