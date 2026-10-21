Хутро, баска та низька посадка: 7 трендів, які знову повернулись в моду

Wave RBC.UA розповідає про речі з минулись десятиліть, які сьогодні знову на піку популярності.

Ми вже неодноразово переконувались в циклічності моди, адже час від часу речі з минулих років знову повертаються в тренди і модні віш-лісти. А зараз тим паче глобальний тренд на ностальгію та естетику 90-х – початку 2000-х. Фешн-інлюенсери та стилісти надихаються культовими образами, серіалами та фільмами тих років і повертають до життя речі, які носили 20 років тому.

Хутряний комір та рукава

В 1990-х цей аксесуар був на піку популярності і сьогодні дизайнери знову повертають його в колекції. Штучним хутром оздоблюють пальто, дублянки, куртки, або накидають хутряні горжетки та палантини поверх сукні чи светра. Такий аксесуар зробить образ більш вінтажним та фактурним.

Баска

Вона була особливо популярна в 2000-х та 2010-х роках, аж ось, 15 років потому, знову повертається в моду. Виразна лінія таліі та обʼємний нижній край додають образу фактурності та романтичності.

Анімалістичний принт

Звісно, не можна не згадати супер-тренд цієї осені – анімалістичний принт. Здається, що він зараз всюди: одяг, взуття, аксесуари, навіть манікюр. Проте, якщо раніше найбільш популярним був леопард, то зараз топ-тренд на зебру. Також дуже модний цього сезону принт бембі, корови, пітона та крокодила.

Виразні плечі

Судячи з попередніх перечислених трендів вже можна зробити висновок, що сьогодні в тренді виразний силует. Тому широкі масивні плечі теж в моді – костюми, жакети, куртки тощо. Такий жакет можна поєднати зі спідницею, брюками та навіть джинсами.

Низька посадка

Прямий наслідок захоплення естетикою 2000-х та кліпами тогочасних поп-дів. Тоді всі носили джинси з ультранизькою посадкою з розкльошеним силуетом, нерідко з якимись деталями, типу потертостями, вишивкою чи стразами. Сьогодні така посадка знову в моді, тільки з більш вільним силуетом.

Сумка-багет

Культова форма сумки з 1990-х-2000-х знову в моді. Особливо трендові вінтажні моделі з коротким ручками, фактурною шкірою або цікавими деталями. Окремо також варто згадати повернення клатчів в моду, при чому, не тільки для вечірніх виходів, а і на кожен день.

Мілітарі-жакети

Цієї осені повернулись куртки та жакети з погонами, коміром-стійкою, декоративними шнурами та металевими гудзиками. Вони цупкі, додають образу характеру, поєднуються як з джинсами так і зі спідницями.