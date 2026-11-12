С эффектом изношенной краски: Maison Margiela и RIMOWA презентовали коллекцию для путешествий

Бренды объединили свои фирменные дизайнерские приемы в двух аксессуарах
Немецкий производитель премиального багажа RIMOWA и французский модный дом Maison Margiela представили общую лимитированную коллекцию для путешествий. В нее вошли чемодан Classic Cabin и сумка 5AC XL, дизайн которых сочетает характерные элементы обоих брендов.
Что известно о коллекции, узнайте в материале Wave RBC.UA.
Главной особенностью коллаборации стало использование архивной техники Maison Margiela под названием Bianchetto. Она подразумевает ручное нанесение белого слоя краски на поверхность изделий.
Со временем покрытие будет трескаться, отслаиваться и стираться во время использования. Благодаря этому дизайн чемодана и сумки будет постепенно меняться после каждой поездки.
Чемодан создан на фабрике RIMOWA в Кельне. Она имеет белую подложку с эффектом вывернутой наизнанку конструкции, на которой видны швы и обработанные края.
Также модель оснащена телескопической ручкой с плавной регулировкой высоты, замками и фирменной системой колес Multiwheel.
Сумка 5AC XL также получила необычное переосмысление. Фирменные рифленые линии RIMOWA воспроизвели непосредственно на коже с помощью специальной технологии высокочастотного соединения. Модель имеет открытую подкладку, кожаный плечевой ремень и съемные петли, с помощью которых его можно закрепить на ручке чемодана.
Оба аксессуара также дополняют специальный кожаный брелок, сочетающий элементы бирки RIMOWA и подвески для ключей Margiela.
Лимитированная коллекция RIMOWA x Maison Margiela поступит в продажу 19 ноября 2026 года. Приобрести изделия можно будет на официальных сайтах брендов и отдельных фирменных магазинах.