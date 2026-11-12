З ефектом зношеної фарби: Maison Margiela та RIMOWA презентували колекцію для подорожей
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З ефектом зношеної фарби: Maison Margiela та RIMOWA презентували колекцію для подорожей

Бренди поєднали свої фірмові дизайнерські прийоми у двох аксесуарах

Автор: Сюзанна Аль Маріді
Фото: Валіза та сумка від Maison Margiela та RIMOWA (скриншот)
Дата: 12 листопада 2026

Німецький виробник преміального багажу RIMOWA та французький модний дім Maison Margiela представили спільну лімітовану колекцію для подорожей. До неї увійшли валіза Classic Cabin та сумка 5AC XL, дизайн яких поєднує характерні елементи обох брендів.

Що відомо про колекцію, дізнайтеся в матеріалі Wave RBC.UA.

Як виглядає колекція RIMOWA x Maison Margiela

Головною особливістю колаборації стало використання архівної техніки Maison Margiela під назвою Bianchetto. Вона передбачає ручне нанесення білого шару фарби на поверхню виробів.

З часом покриття тріскатиметься, відшаровуватиметься та стиратиметься під час використання. Завдяки цьому дизайн валізи та сумки поступово змінюватиметься після кожної подорожі.

Валізу створено на фабриці RIMOWA в Кельні. Вона має білу підкладку з ефектом вивернутої навиворіт конструкції, на якій помітні шви та оброблені краї.

Також модель оснащена телескопічною ручкою з плавним регулюванням висоти, замками та фірмовою системою коліс Multiwheel.

З ефектом зношеної фарби: Maison Margiela та RIMOWA презентували колекцію для подорожей
Дорожні сумки RIMOWA x Maison Margiela (скриншот)

Сумка 5AC XL також отримала незвичне переосмислення. Фірмові рифлені лінії RIMOWA відтворили безпосередньо на шкірі за допомогою спеціальної технології високочастотного з'єднання. Модель має відкриту підкладку, шкіряний плечовий ремінь і знімні петлі, за допомогою яких її можна закріпити на ручці валізи.

Обидва аксесуари також доповнює спеціальний шкіряний брелок, що поєднує елементи бирки RIMOWA та підвіски для ключів Margiela.

Коли з'явиться колекція

Лімітована колекція RIMOWA x Maison Margiela надійде в продаж 19 листопада 2026 року. Придбати вироби можна буде на офіційних сайтах брендів і в окремих фірмових магазинах.

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