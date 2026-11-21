Некоторые из них выглядят как произведение искусства и являются скорее ювелирным изделием, чем косметикой. Wave RBC.UA собрал люксовую подборку помад, которые и выглядят и стоят как драгоценное украшение.

Какой косметический предмет наиболее культовый и романтизированный? В голову сразу приходит помада, ведь она буквально может стать визитной карточкой образа, узнаваемым штрихом, финальным акцентом. Поэтому косметические бренды часто уделяют ей особое внимание, создавая специальные линейки, коллаборации и изысканные футляры.

Dior Rouge Premier

Стоимость: €550

Настоящая люксовая роскошь, ведь сама помада является буквально золотой – в составе формулы есть 24-каратное золото. Футляр изготовлен из лиможского фарфора в сотрудничестве с мануфактурой Bernardaud, а корпус содержит детали из 18-каратного золота. Фактически этот предмет макияжа можно назвать ювелирным изделием, которое вполне можно передавать из поколения в поколение.

Dior Rouge Premier (фото: dior.com)

Guerlain Rouge G Orchid Bloom

Стоимость: $1000

Guerlain уже не в первый раз выпускает лимитированные футляры для своей легендарной Rouge G. Orchid Bloom создала турецкая ювелирка Бегюм Хан, вдохновившись одноименным цветком. Орхидея на футляре вручную украшена драгоценными камнями, а сам футляр выполнен из бронзы с 24-каратным золотым покрытием.

Помада лимитирована: было выпущено всего 662 пронумерованных экземпляра, каждый идет в комплекте с 3 оттенками самой помады: Le nude intense, le rouge kiss и le rouge vibrant.

Guerlain Rouge G Orchid Bloom (фото: guerlain.com)

Guerlain Rouge G Majestic Feather

Стоимость: £516.00

Еще один коллекционный футляр от Guerlain, созданный мастерами вышивки Летицией Боке и Виатором Молинье. Они являются одними из самых популярных в Париже, создают вышивку для модных домов и подиумов. Для Guerlain они создали аллегорию на величественной птицы и украсили футляр пером из черных, красных и золотых камней. Всего было выпущено 615 пронумерованных экземпляров.

Guerlain Rouge G Majestic Feather (фото: guerlain.com)

Christian Louboutin Rouge Louboutin

Стоимость: $170

Кремовая помада с сатиновым финишем в изысканном золотистом корпусе. Форма вдохновлена эстетикой арт-деко и старинных восточных футляров, увенчанная золотой крышкой с небольшим кольцом, поэтому ее можно носить как цепочку или шарм.

Christian Louboutin Rouge Louboutin (фото: christianlouboutin.com)

Valdé Beauty Armor Ophidia

Стоимость: $370

Это бренд, который, собственно, направлен на то, чтобы превратить помады в предмет коллекционирования. В частности, линейка Armor Ophidia имеет футляры из ювелирной золотой латуни, оплетенный золотым змеем с глазами-кристаллами. Каждый футляр лимитирован и пронумерован.

Valdé Beauty Armor Ophidia (фото: valdebeauty.com)

Valdé Beauty Armor Divine

Стоимость: $1170

Самая дорогая позиция в коллекции бренда, футляры изготовлены из этично добываемых натуральных кристаллов: аметиста, белого и розового кварца. Также на футляр можно добавить индивидуальную гравировку.

Valdé Beauty Armor Divine (фото: valdebeauty.com)

Бонд No. 9 Lipstick

Стоимость: $105

Это люксовый парфюмерный бренд, который также производит и декоративную косметику. Их помады продаются в изысканном золотистом чехле, в который можно покупать сменные рефилы. Также бренд имел коллаборацию со Swarowski – создали футляр, полностью покрытый красными кристаллами. Такая помада обошлась в $400.

Бонд No. 9 Lipstick (фото: bondno9.com)

Guerlain KissKiss Gold and Diamonds

Стоимость: $62 тыс.

Эксклюзивный коллекционный футляр, созданный ювелиром Эрве ван дер Стратеном, изготовлен из 110 г золота и бриллиантов. Конечно, такую помаду невозможно купить прямо в магазине, ведь она создавалась исключительно для спецзаказов.

Guerlain Kiss Kiss HONEY TINT BALM (фото: guerlain.com)