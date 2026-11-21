Деякі з них виглядають як витвір мистецтва і є скоріше ювелірним виробом, аніж косметикою. Wave RBC.UA зібрав люксових підбірку помад, які і виглядають і коштують як коштовна прикраса.

Який косметичний предмет найбільш культовий та романтизований? На згадку одразу приходить помада, адже вона буквально може стати візитівкою образу, впізнаваним штрихом, фінальним акцентом. Тому косметичні бренди часто приділяють їй особливу увагу, створюючи спеціальні лінійки, колаборації та вишукані футляри.

Dior Rouge Premier

Вартість: €550

Справжня люксова розкіш, адже сама помада є буквально золотою – в складі формули є 24-каратне золото. Футляр виготовлений з ліможської порцеляни у співпраці з мануфактурою Bernardaud, а корпус містить деталі з 18-каратного золота. Фактично, цей предмет макіяжу можна назвати ювелірним виробом, який цілком можна передавати з покоління в покоління.

Dior Rouge Premier (фото: dior.com)

Guerlain Rouge G Orchid Bloom

Вартість: $1000

Guerlain вже не вперше випускає лімітовані футляри для своєї легендарної Rouge G. Orchid Bloom створила турецька ювелірка Бегюм Хан, надихнувшись однойменною квіткою. Орхідея на футлярі вручну оздоблена коштовним камінням, а сам футляр виконаний з бронзи з 24-каратним золотим покриттям.

Помада лімітована: було випущено всього 662 пронумерованих екземпляри, кожен йде в комплекті з 3 відтінками самої помади: Le nude intense, le rouge kiss та le rouge vibrant.

Guerlain Rouge G Orchid Bloom (фото: guerlain.com)

Guerlain Rouge G Majestic Feather

Вартість: £516.00

Ще один колекційний футляр від Guerlain, створений майстрами вишивки Летицією Боке та Віатором Моліньє. Вони є одними з найбільш затребуваних у Парижі, створюють вишивку для модних домів та подіумів. Для Guerlain вони створили алегорію на величного птаха і прикрасили футляр пером з чорного, червоного та золотого каміння. Всього було випущено 615 пронумерованих екземплярів.

Guerlain Rouge G Majestic Feather (фото: guerlain.com)

Christian Louboutin Rouge Louboutin

Вартість: $170

Кремова помада з сатиновим фінішем в вишуканому золотистому корпусі. Форма натхненна естетикою арт-деко та старовинних східних футлярів, увінчана золотою кришкою з невеликим кільцем, тож її можна носити як ланцюжок або шарм.

Christian Louboutin Rouge Louboutin (фото: christianlouboutin.com)

Valdé Beauty Armor Ophidia

Вартість: $370

Це бренд, який власне спрямований на те, щоб перетворити помади на предмет колекціонування. Зокрема, лінійка Armor Ophidia має футляри з ювелірної золотої латуні, обплетені золотим змієм з очима-кристалами. Кожен футляр лімітований та пронумерований.

Valdé Beauty Armor Ophidia (фото: valdebeauty.com)

Valdé Beauty Armor Divine

Вартість: $1170

Найдорожча позиція в колекції бренду, футляри виготовлені з етично видобутих натуральних кристалів: аметисту, білого та рожевого кварцу. Також на футляр можна додати індивідуальне гравіювання.

Valdé Beauty Armor Divine (фото: valdebeauty.com)

Bond No. 9 Lipstick

Вартість: $105

Це люксовий парфумерний бренд, який також виготовляє і декоративну косметику. Їхні помади продаються у вишуканому золотистому чохлі, до якого можна купувати змінні рефіли. Також бренд мав колаборацію зі Swarowski – створили футляр, повністю покритий червоними кристалами. Така помада коштувала $400.

Bond No. 9 Lipstick (фото: bondno9.com)

Guerlain KissKiss Gold and Diamonds

Вартість: $62 тис

Ексклюзивний колекційний футляр, створений ювеліром Ерве ван дер Стратеном, виготовлений зі 110 г суцільного золота та діамантів. Звичайно, таку помаду неможливо купити просто в магазині, адже вона створювалась виключно для спецзамовлень.

Guerlain KissKiss HONEY TINT BALM (фото: guerlain.com)