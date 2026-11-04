Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов
Главная Стиль Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов
Стиль

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Прекрасный способ растянуть праздник на целый месяц и каждый день открывать ячейку с подарком.

Автор: Дарья Михайловская
Дата: 04 ноября 2026

Рождественские праздники уже на носу, а значит, время формировать вишлист и думать над подарками. Специально к праздникам бренды традиционно подготовят адвент-календари с разнообразным наполнением – от косметики до острых соусов – чтобы можно было растянуть праздник и каждый день открывать мини-подарок.

Wave RBC.UA собрал подборку косметических адвент-календарей от мировых брендов.

Dior — Le 30 Montaigne Advent Calendar

  • Стоимость: $800
  • Наполнение: 24 ячейки с косметикой, парфюмерией и уходом

Сделано в форме счастливой звезды Dior с рождественской композицией в центре, стилизованной под пряничный домик. Содержит 24 ячейки с продуктами бренда, включая духи J'adore и Miss Dior, блеск для губ, уходовую косметику и ароматическую свечу.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Dior (фото: dior.com)

DOLCE&GABBANA BEAUTY ADVENT CALENDAR

  • Стоимость: $595
  • Наполнение: 24 ячейки с косметикой, парфюмерией и уходом

Внешний авент-календарь Dolce&Gabbana Beauty вдохновлен фасадом Dolce&Gabbana Metropol в Милане и сделан в форме золотистой коробочки с ячейками. Внутри – 24 косметических, парфюмерных и уходовых продукта.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Dolce&Gabbana Beauty (фото: dolcegabbana.com)

MAC Cosmetics - 24 Days of MAC Icons

  • Стоимость: $250
  • Наполнение: 24 ячейки с полноразмерными и миниатюрными продуктами

Адвент-календарь от MAC содержит 24 ячейки с топовыми позициями бренда: помадами, блесками для губ, тенями, подводками и другими. Среди подарков есть как миниатюры, так и полноразмерные форматы.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь MAC (фото: maccosmetics.com)

Charlotte Tilbury — Hollywood Beauty Wonderland

  • Стоимость: $220
  • Наполнение: 15 ячеек с декоративной косметикой.

Адвент-календарь от Charlotte Tilbury в красно-золотистой коробочке содержит 15 продуктов декоративной и уходовой косметики, включая 4 полноразмерные и мини-косметичку, которую можно использовать как шарм на сумку.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Charlotte Tilbury (фото: charlottetilbury.com)

Jo Malone – Christmas Kist Advent Calendar

  • Стоимость: $495
  • Наполнение: 25 ячеек с духами и уходом для тела

Календарь от Jo Malone выглядит как ящик, с коробочками, чулками и мешочками внутри, в каждом из которых спрятан дух, уход для тела или ванны или ароматическая свеча. Кроме этого, бренд также подготовил уменьшенную версию календаря на 12 дней стоимостью $250.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Jo Malone (фото: jomalone.co.uk)

Byredo — Advent Calendar

  • Стоимость: $955
  • Наполнение: 25 ячеек с парфюмерией, декоративной и уходящей косметикой

Byredo предлагает 25 дней ежедневных подарков: духов, макияжа, ухода за телом, ароматических свечей и т.д. Среди предложений как полноразмерные продукты, так и миниатюры, спрятанные в яркой сине-розовой коробочке.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Byredo (фото: byredo.com)

Acqua di Parma - Advent Calendar

  • Стоимость: $1022
  • Наполнение: 24 ячейки с ароматами, уходом за телом и домом

Один из самых красивых календарей этого года, сделанный по мотивам Grand Hotel Sprezzatura – воображаемой гостиницы в Доломитах. Коробочка сделана из двух частей и напоминает гостиницу, в которой окна открываются снаружи и внутрь. Содержит 24 продукта: ароматы и уход за телом.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Acqua di Parma (фото: acquadiparma.com)

Diptyque - Advent Calendar

  • Стоимость: $525
  • Наполнение: 25 ячеек духов, ухода за телом и ароматических свечей

Адвент от Diptyque выглядит как лесная история, созданная художником Жан-Симоном Рохом. В наборе – 25 ячеек с ароматическими свечами, духами и уходом за телом.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Diptyque (фото: diptyqueparis.com)

Sisley Paris — Advent Calendar Marie-Victoire de Bascher

  • Стоимость: $895
  • Наполнение: 25 ячеек с уходящей косметикой

Sisley создали адвент в коллаборации с французской дизайнером Мари-Виктуар де Башер и превращает Париж в волшебный сад со сказочными цветами. Каждая ячейка также разрисована яркими и цветными иллюстрациями.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Sisley (фото: sisley-paris.com)

Sephora Favorites

  • Цена: $105
  • Наполнение: 25 ячеек с декоративной и уходящей косметикой

Sephora собрала коллекцию бестселлеров декоративной и уходовой косметики от таких брендов как Anastasia Beverly Hills, Fenty Beauty, Kiehl's, Kérastase и другие. В наборе есть как миниатюры, так и полноразмерные продукты.

Dior, Diptyque и MAC Cosmetics. 10 косметических адвент-календарей от мировых брендов

Адвент-календарь от Sephora (фото: sephora.com)

Главные новости
"Это стратегия террора": Лиев Шрайбер отреагировал на удар по Комышевахе "Это стратегия террора": Лиев Шрайбер отреагировал на удар по Комышевахе Loewe выпустит коллекцию по мотивам "Ужаса перед Рождеством" Loewe выпустит коллекцию по мотивам "Ужаса перед Рождеством" Композитор культового аниме "Dragon Ball Z" стал генпрокурором Техаса Композитор культового аниме "Dragon Ball Z" стал генпрокурором Техаса