"Это стратегия террора": Лиев Шрайбер отреагировал на удар по Комышевахе

Американский актер и посол UNITED24 Лиев Шрайбер прокомментировал российский обстрел поселка Комышеваха Запорожской области, где оккупанты атаковали место выдачи гуманитарной помощи. Wave RBC.UA сообщает, что он назвал такие действия сознательной стратегией террора и призвал мир не оставлять Украину без поддержки.

Когда произошла трагедия

Трагедия произошла 2 ноября 2026 года. Российские войска нанесли несколько авиаударов по зданию школы, которую местные использовали для получения гуманитарной помощи и в качестве укрытия.

После первого удара люди пытались скрыться от обстрелов, однако впоследствии российская авиация атаковала повторно. Под ударом оказались находившиеся в укрытии граждане, а также люди, прибывшие на помощь пострадавшим.

По состоянию на 5 ноября, количество погибших возросло до 42 . Поисково-спасательные работы продолжаются, десятки людей могут оставаться под завалами.

Реакция актера

В своем заявлении Лиев Шрайбер обратил внимание на характер российских атак, представляющих опасность не только для мирного населения, но и спасателей и гуманитарных работников.

"Это сознательная стратегия террора", - подчеркнул актер.

Шрайбер также сказал, что подобные удары демонстрируют опасность, с которой каждый день сталкиваются украинцы, а также люди, пытающиеся помочь пострадавшим.

По его мнению, международное сообщество должно осознавать масштабы этой угрозы и продолжать поддерживать Украину именно сейчас.

Лиев Шрайбер поддерживает Украину с самого начала полномасштабного вторжения России. Он является послом платформы UNITED24, участвует в благотворительных инициативах и привлекает внимание международной аудитории к последствиям войны.