Композитор культового аниме "Dragon Ball Z" стал генпрокурором Техаса

Американский политик Натан Джонсон, в свое время работавший над музыкальным сопровождением культового аниме "Dragon Ball Z", победил на выборах генерального прокурора штата Техас. До политической карьеры у него был неожиданный творческий опыт: написал музыку к 67 эпизодам сериала и пяти полнометражных фильмов франшизы.

Как сообщает Wave RBC.UA, о своей работе над популярным аниме 58-летний Джонсон рассказал в видео, опубликованном в Facebook.

Работа над аниме "Dragon Ball Z"

По его словам, он создавал музыкальные композиции для англоязычной версии "Dragon Ball Z" в начале 2000-х годов.

Среди фильмов, над которыми работал композитор - "Dragon Ball Z: The World's Strongest", "The Tree of Might", "Broly - Second Coming", "Fusion Reborn" и "Wrath of the Dragon".

Джонсон с теплотой вспоминает этот период своей жизни. Тогда его сыну был всего год, и мальчик часто наблюдал за работой отца. Композитор рассказал, что они вместе смотрели сцены аниме, а ребенок узнавал главного героя Гоку и радовался увиденному.

Эта работа стала для него не только творческой возможностью, но и способом ощутить особенную культурную связь со зрителями.

Политическая карьера

Впоследствии Натан Джонсон сменил профессиональное направление и посвятил себя юриспруденции и политике. У него образование в сфере физики и права, работал адвокатом, а с 2019 года представлял Техас в Сенате штата.

Натан Джонсон (фото: facebook.com/NathanforTexas)

На выборах 3 ноября 2026 года демократ Джонсон одержал победу над республиканцем Мейесом Миддлтоном и станет новым генеральным прокурором Техаса. К исполнению обязанностей он должен приступить в январе 2027 года.