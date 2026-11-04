Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів
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Стиль

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Чудовий спосіб розтягнути свято на цілий місяць і кожен день відкривати комірку з подарунком

Автор: Дарʼя Михайловська
Фото: Адвент-календар від Acqua di Parma (фото: acquadiparma.com)
Дата: 04 листопада 2026

Різдвяні свята вже на носі, а отже час формувати вішліст та думати над подарунками. Спеціально до свят бренди традиційно підготувати адвент-календарі з різноманітним наповненням – від косметики до гострих соусів – щоб можна було розтягнути свято та кожного дня відкривати міні-подарунок.

Wave RBC.UA зібрав підбірку косметичних адвент-календарів від світових брендів.

Dior — Le 30 Montaigne Advent Calendar

  • Вартість: $800
  • Наповнення: 24 комірки з косметикою, парфумерією та доглядом

Зроблений у формі щасливої зірки Dior з різдвяною композицією в центрі, стилізованою під пряниковий будиночок. Містить 24 комірки з продуктами бренду, включаючи парфуми J'adore і Miss Dior, блиск для губ, доглядову косметику та ароматичну свічку.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Dior (фото: dior.com)

DOLCE&GABBANA BEAUTY ADVENT CALENDAR

  • Вартість: $595
  • Наповнення: 24 комірки з косметикою, парфумерією та доглядом

Зовнішньо авент-календар Dolce&Gabbana Beauty натхненний фасадом Dolce&Gabbana Metropol у Мілані і зроблений у формі золотистої коробочки з комірками. Всередині – 24 косметичних, парфумерних та доглядових продукта.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Dolce&Gabbana Beauty (фото: dolcegabbana.com)

MAC Cosmetics — 24 Days of MAC Icons

  • Вартість: $250
  • Наповнення: 24 комірки з повнорозмірними та мініатюрними продуктами

Адвент-календар від MAC містить 24 комірки з топовими позиціями бренду: помадами, блисками для губ, тінями, підводками та іншими. Серед подарунків є як мініатюри та і повнорозмірні формати.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від MAC (фото: maccosmetics.com)

Charlotte Tilbury — Hollywood Beauty Wonderland

  • Вартість: $220
  • Наповнення: 15 комірок з декоративною та догядовою косметикою

Адвент-календар від Charlotte Tilbury в червоно-золотистій коробочці містить 15 продуктів декоративної та доглядової косметики, включаючи 4 повнорозмірні та міні-косметичку, яку можна використовувати, як шарм на сумку.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Charlotte Tilbury (фото: charlottetilbury.com)

Jo Malone – Christmas Kist Advent Calendar

  • Вартість: $495
  • Наповнення: 25 комірок з парфумами та доглядом для тіла

Календар від Jo Malone виглядає, як скринька, з коробочками, панчохами та мішечками всередині, в кожній з яких захований парфум, догляд для тіла або ванни чи ароматична свічка. Окрім цього, бренд також підготував зменшену версію календаря, на 12 днів, вартістю $250.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Jo Malone (фото: jomalone.co.uk)

Byredo — Advent Calendar

  • Вартість: $955
  • Наповнення: 25 комірок з парфумами, декоративною та доглядовою косметикою

Byredo пропонує 25 днів щоденних подарунків: парфумів, макіяжу, догляду за тілом, аромасвічок тощо. Серед пропозицій як повнорозмірні продукти так і мініатюри, заховані в яскравій синьо-рожевій коробочці.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Byredo (фото: byredo.com)

Acqua di Parma — Advent Calendar

  • Вартість: $1022
  • Наповнення: 24 комірки з ароматами, доглядом за тілом та домом

Один з найгарніших календарів цього року, зроблений за мотивами Grand Hotel Sprezzatura – уявним готелем в Доломітах. Коробочка зроблена з двох частин і нагадує готель, в якому вікна відкриваються зовні та всередину. Містить 24 продукта: аромати та догляд за тілом.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Acqua di Parma (фото: acquadiparma.com)

Diptyque — Advent Calendar

  • Вартість: $525
  • Наповнення: 25 комірок парфумів, догляду за тілом та аромасвічок

Адвент від Diptyque виглядає як лісова історія, створена художником Жан-Симоном Рохом. В наборі – 25 комірок з ароматичними свічками, парфумами та доглядом за тілом.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Diptyque (фото: diptyqueparis.com)

Sisley Paris — Advent Calendar Marie-Victoire de Bascher

  • Вартість: $895
  • Наповнення: 25 комірок з доглядовою косметикою

Sisley створили адвент в колаборації з французькою дизайнеркою Марі-Віктуар де Башер та перетворює Париж на чарівний сад з казковими квітами. Кожна комірка також розмальована яскравими та кольоровими ілюстраціями.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Sisley (фото: sisley-paris.com)

Sephora Favorites

  • Ціна: $105
  • Наповнення: 25 комірок з декоративною та доглядовою косметикою

Sephora зібрала колекцію бестселерів декоративної та доглядової косметики від таких брендів, як Anastasia Beverly Hills, Fenty Beauty, Kiehl's, Kérastase та інші. В наборі є як мініатюри так і повнорозмірні продукти.

Dior, Diptyque та MAC Cosmetics. 10 косметичних адвент-календарів від світових брендів

Адвент-календар від Sephora (фото: sephora.com)

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