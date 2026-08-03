Dilara Findikoglu выпустила самую смелую свадебную коллекцию

Дизайнер из Лондона Dilara Findikoglu впервые представила свадебную капсулу, в которой полностью переосмыслила традиционный образ невесты. Вместо классических силуэтов и безупречного белого цвета, она сделала ставку на готическую эстетику, винтажные оттенки и смелые дизайнерские решения.

Кто такая Dilara Findikoglu

Dilara Findikoglu – британская дизайнер турецкого происхождения и выпускница престижного лондонского колледжа Central Saint Martins. Свой бренд она основала в 2015 году.

В своих изделиях она совмещает исторические костюмы, викторианские мотивы, готическую эстетику и панк-культуру. Именно благодаря этому ее коллекции регулярно выбирают мировые знаменитости для красных дорожек, фотосессий и громких светских закатов.

В семь лет Dilara была настолько очарована свадьбой старшей сестры, что для нее сшили похожее нежно-розовое платье. Именно это воспоминание много лет спустя стало вдохновением для одного из ключевых цветов новой капсулы.



Чем особая свадебная коллекция

Дебютная свадебная капсула дизайнера состоит из восьми образов, созданных на основе ее фирменной ready-to-wear линейки. Это не отдельная история, а продолжение творческого почерка бренда, который уже давно ассоциируется с готическими корсетами, историческими силуэтами и рок-н-ролльной эстетикой.

В коллекцию вошли корсетные топы, полупрозрачные юбки, платья с квадратными вырезами, модели с многослойными юбками и необработанными краями тканей. В каждом образе дизайнер сохранила характерные для бренда элементы, но адаптировала их к свадебной тематике.

Особое внимание Финдикоглу уделила цветовой гамме. Она сознательно отказалась от традиционного белого цвета, используя различные оттенки слоновой кости, шампанского и кремового.

Коллекцию также дополнили черные акценты, серо-голубая тафта, вдохновленная стилем Марии-Антуанетты, и нежно-розовые детали, ставшие отсылкой к детскому воспоминанию дизайнера.

Вещи из новой капсулы дизайнер предлагает носить не только на церемонию бракосочетания. Они также подойдут для девичника, свадебной вечеринки или образа подружки невесты. Стоимость моделей составляет от 1500 до 3000 фунтов стерлингов.



Не менее смелой получилась и рекламная кампания. На одном из кадров невеста сидит прямо на свадебном торте среди разгромленного праздничного стола, а на другом - жених, стоя на коленях, целует ее бедро. Таким образом дизайнер в очередной раз отмечает, что романтика и сексуальность могут существовать рядом.

Финдикоглу признается, что выросла в консервативной семье, поэтому долгое время воспринимала брак как ограничение женской свободы. В то же время она называет себя безнадежным романтиком. Это внутреннее противоречие и явилось главным вдохновением для свадебной линейки.