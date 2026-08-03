Dilara Findikoglu випустила найсміливішу весільну колекцію

Дизайнерка з Лондона Dilara Findikoglu вперше представила весільну капсулу, у якій повністю переосмислила традиційний образ нареченої. Замість класичних силуетів і бездоганного білого кольору вона зробила ставку на готичну естетику, вінтажні відтінки та сміливі дизайнерські рішення.

Хто така Dilara Findikoglu

Dilara Findikoglu - британська дизайнерка турецького походження та випускниця престижного лондонського коледжу Central Saint Martins. Свій бренд вона заснувала у 2015 році.

У своїх виробах вона поєднує історичні костюми, вікторіанські мотиви, готичну естетику та панк-культуру. Саме завдяки цьому її колекції регулярно обирають світові знаменитості для червоних доріжок, фотосесій і гучних світських заходів.

У сім років Dilara була настільки зачарована весіллям старшої сестри, що для неї пошили схожу ніжно-рожеву сукню. Саме цей спогад через багато років став натхненням для одного з ключових кольорів нової капсули.



Чим особлива весільна колекція

Дебютна весільна капсула дизайнерки складається з восьми образів, створених на основі її фірмової ready-to-wear лінійки. Це не окрема історія, а природне продовження творчого почерку бренду, який уже давно асоціюється з готичними корсетами, історичними силуетами та рок-н-рольною естетикою.

До колекції увійшли корсетні топи, напівпрозорі спідниці, сукні з квадратними вирізами, моделі з багатошаровими спідницями та необробленими краями тканин. У кожному образі дизайнерка зберегла характерні для бренду елементи, але адаптувала їх до весільної тематики.

Особливу увагу Фіндикоглу приділила кольоровій палітрі. Вона свідомо відмовилася від традиційного білого кольору, натомість використавши різні відтінки слонової кістки, шампанського та кремового.

Колекцію також доповнили чорні акценти, сіро-блакитна тафта, натхненна стилем Марії-Антуанетти, і ніжно-рожеві деталі, що стали відсиланням до дитячого спогаду дизайнерки.

Речі з нової капсули дизайнерка пропонує носити не лише на церемонію одруження. Вони також підійдуть для дівич-вечора, весільної вечірки або образу подружки нареченої. Вартість моделей становить від 1500 до 3000 фунтів стерлінгів.



Не менш сміливою вийшла і рекламна кампанія. На одному з кадрів наречена сидить просто на весільному торті серед розгромленого святкового столу, а на іншому - наречений, стоячи навколішки, цілує її стегно. Таким чином дизайнерка вкотре наголошує, що романтика та сексуальність можуть існувати поруч.

Фіндикоглу зізнається, що виросла в консервативній родині, через що довгий час сприймала шлюб як обмеження жіночої свободи. Водночас вона називає себе безнадійним романтиком. Це внутрішнє протиріччя і стало головним натхненням для весільної лінійки.