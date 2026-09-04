Буддийские монахи в кроссовках: PUMA удивила новой кампанией в Гималаях

PUMA India представила новую кампанию "Meditation in Motion", в которой неожиданно соединила бег и медитацию. Героями съемки стали 40 буддийских монахов, появившихся в традиционных одеждах и современных беговых кроссовках.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на PUMA India .

Что известно о кампании

Съемки "Meditation in Motion" прошли среди горных пейзажей Ладакху на севере Индии.

Главной локацией стал тибетский буддийский монастырь Тикси, основанный в XV веке.

В кампании приняли участие 40 буддийских монахов. На кадрах они предстают в традиционных бордовых одеяниях, соединившихся с беговыми кроссовками PUMA Deviate PURE NITRO.

В основе кампании - идея совместить две практики, которые на первый взгляд кажутся противоположными: медитация и бег. В PUMA обратили внимание, что обе нуждаются в концентрации, дисциплине, выносливости и способности оставаться сосредоточенным на моменте.

"Движение и медитация могут иметь разные формы, но часто приводят к одному и тому же состоянию - полной сосредоточенности и присутствию", - пояснил управляющий директор PUMA India Рампрасад Сридхаран.

Кампания состоит из шести кадров, на которых монахи двигаются по территории старинного монастыря и появляются на фоне гор Ладакху. Контраст между традиционными одеяниями, древней архитектурой и современной спортивной обувью стал одним из главных визуальных приемов съемки.

Почему PUMA выбрала Ладакх

"Meditation in Motion" представили накануне Ladakh Marathon, который состоится с 10 по 13 сентября. PUMA India третий год выступает эксклюзивным спортивным партнером соревнований.

Одной из самых сложных дистанций марафона является 122-километровый Silk Route Ultra. Его маршрут начинается в долине Нубра на высоте около 3260 метров и поднимается в перевал Кхардунг-Ла на высоту более 5300 метров.

Именно экстремальные условия высокогорного забега стали частью концепции кампании: в PUMA решили показать, что во время бега важна не только физическая подготовка и выносливость, но и внутренняя концентрация.