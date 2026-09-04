Буддийские монахи в кроссовках: PUMA удивила новой кампанией в Гималаях

PUMA India представила кампанию "Meditation in Motion", снятую среди гор Ладакху
PUMA India представила новую кампанию "Meditation in Motion", в которой неожиданно соединила бег и медитацию. Героями съемки стали 40 буддийских монахов, появившихся в традиционных одеждах и современных беговых кроссовках.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на PUMA India.
Съемки "Meditation in Motion" прошли среди горных пейзажей Ладакху на севере Индии.
Главной локацией стал тибетский буддийский монастырь Тикси, основанный в XV веке.
В кампании приняли участие 40 буддийских монахов. На кадрах они предстают в традиционных бордовых одеяниях, соединившихся с беговыми кроссовками PUMA Deviate PURE NITRO.
В основе кампании - идея совместить две практики, которые на первый взгляд кажутся противоположными: медитация и бег. В PUMA обратили внимание, что обе нуждаются в концентрации, дисциплине, выносливости и способности оставаться сосредоточенным на моменте.
"Движение и медитация могут иметь разные формы, но часто приводят к одному и тому же состоянию - полной сосредоточенности и присутствию", - пояснил управляющий директор PUMA India Рампрасад Сридхаран.
Кампания состоит из шести кадров, на которых монахи двигаются по территории старинного монастыря и появляются на фоне гор Ладакху. Контраст между традиционными одеяниями, древней архитектурой и современной спортивной обувью стал одним из главных визуальных приемов съемки.
"Meditation in Motion" представили накануне Ladakh Marathon, который состоится с 10 по 13 сентября. PUMA India третий год выступает эксклюзивным спортивным партнером соревнований.
Одной из самых сложных дистанций марафона является 122-километровый Silk Route Ultra. Его маршрут начинается в долине Нубра на высоте около 3260 метров и поднимается в перевал Кхардунг-Ла на высоту более 5300 метров.
Именно экстремальные условия высокогорного забега стали частью концепции кампании: в PUMA решили показать, что во время бега важна не только физическая подготовка и выносливость, но и внутренняя концентрация.