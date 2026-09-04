Буддійські монахи у кросівках: PUMA здивувала новою кампанією в Гімалаях

PUMA India представила нову кампанію "Meditation in Motion", у якій несподівано поєднала біг і медитацію. Героями зйомки стали 40 буддійських монахів, які з'явилися у традиційному вбранні та сучасних бігових кросівках.

Про це пише Wave RBC.UA з посиланням на PUMA India .

Що відомо про кампанію

Зйомки "Meditation in Motion" відбулися серед гірських пейзажів Ладакху на півночі Індії.

Головною локацією став тибетський буддійський монастир Тіксі, заснований у XV столітті.

У кампанії взяли участь 40 буддійських монахів. На кадрах вони постають у традиційних бордових шатах, які поєднали з біговими кросівками PUMA Deviate PURE NITRO.

В основі кампанії - ідея поєднати дві практики, які на перший погляд здаються протилежними: медитацію та біг. У PUMA звернули увагу, що обидві потребують концентрації, дисципліни, витривалості та здатності залишатися зосередженим на моменті.

"Рух і медитація можуть мати різні форми, але часто приводять до одного й того самого стану - повної зосередженості та присутності", - пояснив керівний директор PUMA India Рампрасад Срідхаран.

Кампанія складається із шести кадрів, на яких монахи рухаються територією старовинного монастиря та з'являються на тлі гір Ладакху. Контраст між традиційними шатами, стародавньою архітектурою та сучасним спортивним взуттям став одним із головних візуальних прийомів зйомки.

Чому PUMA обрала Ладакх

"Meditation in Motion" представили напередодні Ladakh Marathon, який відбудеться з 10 до 13 вересня. PUMA India третій рік поспіль виступає ексклюзивним спортивним партнером змагань.

Однією з найскладніших дистанцій марафону є 122-кілометровий Silk Route Ultra. Його маршрут починається в долині Нубра на висоті близько 3260 метрів і підіймається до перевалу Кхардунг-Ла на висоту понад 5300 метрів.

Саме екстремальні умови високогірного забігу стали частиною концепції кампанії: у PUMA вирішили показати, що під час бігу важливими є не лише фізична підготовка та витривалість, а й внутрішня концентрація.