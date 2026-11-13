Белый тюль Розалии и змеиный принт Бад Гьял: 15 лучших образов Latin Grammy 2026

Камила Кабелло выбрала атлас с кружевом, а Гриси вышла с семьей в платье с вышитыми языками пламени
На красной дорожке Latin Grammy 2026 в Лас-Вегасе собрались Розалия, Анитта, Камила Кабелло, Джанет Джексон и другие звезды. Белый стал одним из главных цветов вечера. На его фоне особенно выделялись серебристое платье с капюшоном Розелин Санчес и ярко-розовый наряд Йелды Банчон.
Wave RBC.UA собрало 15 выходов из красной дорожки 27-й церемонии, состоявшейся 12 ноября на арене MGM Grand Garden Arena.
Белое платье Matières Fécales напоминало свадебное благодаря пышной юбке из тюля. Приталенный корсет со шнуровкой на спине уравновешивал объем юбки.
В этом наряде Розалия продолжила визуальную линию альбома "LUX", получившего в тот вечер главную награду премии.
Певица выбрала нежно-розовое платье без бретелек с корсетным лифом. Четкие линии лифа и открытые плечи определяли силуэт, а белый цвет продлил палитру, к которой Елена Роуз часто обращается в своих образах.
Бразильская певица вышла в белом наряде Vitureta с прозрачными рукавами, открытыми плечами и переплетениями ткани на бедрах.
Юбка имела боковой разрез и короткий шлейф. Единственным ярким акцентом стали красные перья в волосах.
Кабелло выбрала нежно-розовый комплект Simone Rocha в бельевом стиле. На коротком атласном топе были бант и цветочное кружево, повторяющееся на подоле длинной юбки.
Белые боа из перьев прибавили объем, а волосы певица оставила распущенными.
Де Армас появилась в голубом платье Elie Saab с мелким цветочным принтом. Драпированный вырез, кружево на бедре и асимметричная юбка с высоким разрезом сочетались с серебристыми босоножками.
Монтенегро выбрал свободный графитовый костюм с двубортным пиджаком, белую рубашку, бордовый галстук и узкие темные очки.
Для дорожки певица выбрала длинное приталенное платье турецкого дизайнера Салиха Балты со змеиным принтом.
Узор покрывал все платье, поэтому именно он вместе с вытянутым силуэтом определял образ.
Ведущая церемонии появилась в серебристом платье из металлизированной сетки. Вшитый капюшон переходил в глубокий драпированный вырез, а юбка расширялась вниз и заканчивалась коротким шлейфом.
В платье Санчес добавила тонкое колье и браслет.
Джексон выбрала фиолетовый костюм Luar. Жакет с высоким воротником, выразительными плечами и асимметричным низом она соединила с очень широкими брюками со складками.
Образ дополнили жемчужные серьги и серебристые кольца.
Мексиканский певец соединил черный смокинг и белую рубашку с черной бабочкой.
К вечернему костюму он добавил свою фирменную ковбойскую шляпу.
На прозрачном тюлевом платье Гриси красные, оранжевые и золотистые блестки образовывали языки пламени.
Вышивка продолжалась на шлейфе. Майк Бахия выбрал черный бархатный смокинг с атласными лацканами, белую рубашку и темные очки.
Пара вышла на дорожку с сыном Каем, который тоже был в черном костюме с бабочкой.
Таварес надел двубортный костюм цвета слоновой кости с золотистыми пуговицами.
Под пиджаком была видна ажурная рубашка с разноцветными ромбами. Две крупные броши, очки в металлической оправе и белые лоферы с кистями дополнили образ.
Самой заметной деталью наряда BRIZZA стал объемный воротник из перьев, обрамлявший плечи.
Певица работает с продюсером Гектором Маццарри над музыкальным проектом DSCNTRL.
Чилийская певица и модель выбрали кораллово-розовое платье без бретелей.
Фигурный лиф с золотистой аппликацией из камней сочетался с вырезами на талии и приталенной юбкой со шлейфом.
Дидес оставила волосы распущенными и сделала акцент на макияже глаз.
Эквадорская певица вышла в ярко-розовом платье с вырезами на талии, высоким разрезом и воланами.
Объемные цветы украшали плечо и бедро, а талию обвивала тонкая серебристая цепочка. Образ дополнили серебристые босоножки.
Якоби соединил длинное черное пальто без лацканов, одетое на голый торс, с широкими брюками и обувью с разделенным носком.
На голову он накинул полупрозрачную вуаль цвета фуксии, украшенную камнями.