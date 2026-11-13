Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
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Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026

Каміла Кабелло обрала атлас із мереживом, а Грісі вийшла із сім’єю в сукні з вишитими язиками полум’я

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Найкращі образи з червоної доріжки Latin Grammy 2026 (фото: Getty Images)
Дата: 13 листопада 2026

На червоній доріжці Latin Grammy 2026 у Лас-Вегасі зібралися Розалія, Анітта, Каміла Кабелло, Джанет Джексон та інші зірки. Білий став одним із головних кольорів вечора. На його тлі особливо вирізнялися срібляста сукня з каптуром Розелін Санчес і яскраво-рожеве вбрання Їлди Банчон.

Wave RBC.UA зібрало 15 виходів із червоної доріжки 27-ї церемонії, яка відбулася 12 листопада на арені MGM Grand Garden Arena.

Розалія

Біла сукня Matières Fécales нагадувала весільну завдяки пишній спідниці з тюлю. Приталений корсет зі шнурівкою на спині врівноважував об’єм спідниці.

У цьому вбранні Розалія продовжила візуальну лінію альбому "LUX", який того вечора отримав головну нагороду премії.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Розалія (фото: Getty Images)

Олена Роуз

Співачка обрала ніжно-рожеву сукню без бретелей із корсетним ліфом. Чіткі лінії ліфа й відкриті плечі визначали силует, а білий колір продовжив палітру, до якої Олена Роуз часто звертається у своїх образах.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Олена Роуз (фото: Getty Images)

Анітта

Бразильська співачка вийшла в білому вбранні Vitureta з прозорими рукавами, відкритими плечима й переплетеннями тканини на стегнах.

Спідниця мала бічний розріз і короткий шлейф. Єдиним яскравим акцентом стала червона пір’їна у волоссі.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Анітта (фото: Getty Images)

Каміла Кабелло

Кабелло обрала ніжно-рожевий комплект Simone Rocha в білизняному стилі. На короткому атласному топі були бант і квіткове мереживо, яке повторювалося на подолі довгої спідниці.

Біле боа з пір’я додало об’єму, а волосся співачка залишила розпущеним.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Каміла Кабелло (фото: Getty Images)

Ана де Армас і Бето Монтенегро

Де Армас з’явилася в блакитній сукні Elie Saab із дрібним квітковим принтом. Драпірований виріз, мереживо на стегні й асиметрична спідниця з високим розрізом поєднувалися зі сріблястими босоніжками.

Монтенегро обрав вільний графітовий костюм із двобортним піджаком, білу сорочку, бордову краватку й вузькі темні окуляри.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Ана де Армас і Бето Монтенегро (фото: Getty Images)

Бад Г’ял

Для доріжки співачка обрала довгу приталену сукню турецького дизайнера Саліха Балти зі зміїним принтом.

Візерунок покривав усю сукню, тому саме він, разом із витягнутим силуетом, визначав образ.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Бад Г’ял (фото: Getty Images)

Розелін Санчес

Ведуча церемонії з’явилася в сріблястій сукні з металізованої сітки. Вшитий каптур переходив у глибокий драпірований виріз, а спідниця розширювалася донизу й закінчувалася коротким шлейфом.

До сукні Санчес додала тонке кольє та браслет.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Розелін Санчес (фото: Getty Images)

Джанет Джексон

Джексон обрала фіолетовий костюм Luar. Жакет із високим коміром, виразними плечима й асиметричним низом вона поєднала з дуже широкими штанами зі складками.

Образ доповнили перлинні сережки та сріблясті каблучки.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Джанет Джексон (фото: Getty Images)

Карін Леон

Мексиканський співак поєднав чорний смокінг і білу сорочку з чорним метеликом.

До вечірнього костюма він додав свій фірмовий ковбойський капелюх.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Карін Леон (фото: Getty Images)

Грісі та Майк Бахія

На прозорій тюлевій сукні Грісі червоні, помаранчеві й золотаві лелітки утворювали язики полум’я.

Вишивка продовжувалася на шлейфі. Майк Бахія обрав чорний оксамитовий смокінг з атласними лацканами, білу сорочку й темні окуляри.

Пара вийшла на доріжку із сином Каєм, який теж був у чорному костюмі з метеликом.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Грісі та Майк Бахія (фото: Getty Images)

Ленні Таварес

Таварес одягнув двобортний костюм кольору слонової кістки із золотистими ґудзиками.

Під піджаком було видно ажурну сорочку з різнокольоровими ромбами. Дві великі брошки, окуляри в металевій оправі та білі лофери з китицями доповнили образ.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Ленні Таверас (фото: Getty Images)

BRIZZA

Найпомітнішою деталлю вбрання BRIZZA став об’ємний комір із пір’я, який обрамляв плечі.

Співачка працює з продюсером Гектором Маццаррі над музичним проєктом DSCNTRL.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
BRIZZA і Гектор Маццаррі (фото: Getty Images)

Емілія Дідес

Чилійська співачка й модель обрала коралово-рожеву сукню без бретелей.

Фігурний ліф із золотавою аплікацією з камінців поєднувався з вирізами на талії та приталеною спідницею зі шлейфом.

Дідес залишила волосся розпущеним і зробила акцент на макіяжі очей.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Емілія Дідес (фото: Getty Images)

Їлда Банчон

Еквадорська співачка вийшла в яскраво-рожевій сукні з вирізами на талії, високим розрізом і воланами.

Об’ємні квіти прикрашали плече та стегно, а талію обвивав тонкий сріблястий ланцюжок. Образ доповнили сріблясті босоніжки.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Їлда Банчон (фото: Getty Images)

Якобі

Якобі поєднав довге чорне пальто без лацканів, одягнене на голий торс, із широкими штанами та взуттям із розділеним носком.

На голову він накинув напівпрозору вуаль кольору фуксії, оздоблену камінцями.

Білий тюль Розалії та зміїний принт Бад Г’ял: 15 найкращих образів Latin Grammy 2026
Якобі (фото: Getty Images)
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