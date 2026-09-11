Базовый гардероб по списку: стилистка объяснила, почему он подходит не всем

Универсального перечня вещей, которые стоит иметь каждому, нет, считает персональная стилистка Ольга Галушка. По ее словам, готовая капсула не учитывает всех особенностей человека, от которых зависит его стиль.

Об этом она рассказала в интервью Wave RBC.UA.

Почему готовой капсулы недостаточно

Галушка считает, что привычный подход к базовому гардеробу уже изменился.

Подбирать одинаковый набор вещей для людей с разными потребностями – недостаточно, чтобы создать гардероб, который им действительно подходит.

"Это уже устаревшая действительно история с этим базовым гардеробом и тому подобное. Она трансформировалась в совсем другие направления и векторы", - отметила стилистка.

По ее пояснению, капсула решает конкретную задачу: вещи в ней хорошо сочетаются между собой.

Однако сама эта совместимость еще не означает, что одежда будет соответствовать образу жизни, облику и самочувствию владельца.

Если эти составляющие не учесть, даже продуманный набор вещей может оказаться неудачным для этого человека.

От чего зависит личный гардероб

Стилистка советует учитывать не только сочетание одежды, но и обстоятельства, в которых его будут носить.

Рабочие и личные потребности разных людей могут существенно отличаться.

Также значение имеют особенности фигуры и внешности, характер, видение себя и желание выражать себя через одежду.

На вопрос, означает ли это, что единого списка обязательных вещей нет, Галушка ответила утвердительно.

"Этот перечень будет уникальным. Для меня он будет один, для тебя он будет другой, для наших зрителей он будет еще кардинально, например, другой в зависимости от всех этих факторов, которые я только что назвала", - объяснила Ольга.