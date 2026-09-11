Базовий гардероб за списком: стилістка пояснила, чому він підходить не всім
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Стиль

Базовий гардероб за списком: стилістка пояснила, чому він підходить не всім

Навіть речі, які добре поєднуються між собою, можуть не відповідати вашим потребам

Автор: Іванна Пашкевич
Фото: Ольга Галушка (фото: Wave RBC.ua)
Дата: 11 вересня 2026

Універсального переліку речей, які варто мати кожному, немає, вважає персональна стилістка Ольга Галушка. За її словами, готова капсула не враховує всіх особливостей людини, від яких залежить її стиль.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Wave RBC.UA.

Чому готової капсули недостатньо

Галушка вважає, що звичний підхід до базового гардероба вже змінився.

Підбирати однаковий набір речей для людей із різними потребами - недостатньо, щоб створити гардероб, який їм справді підходить.

"Це вже застаріла насправді історія з цим базовим гардеробом і тому подібне. Вона трансформувалася в зовсім інші напрямки та вектори", - зазначила стилістка.

За її поясненням, капсула вирішує конкретне завдання: речі в ній добре поєднуються між собою.

Однак сама ця сумісність ще не означає, що одяг відповідатиме способу життя, зовнішності та самовідчуттю власника.

Якщо ці складові не врахувати, навіть продуманий набір речей може виявитися невдалим саме для цієї людини.

Від чого залежить особистий гардероб

Стилістка радить враховувати не лише поєднання одягу, а й обставини, у яких його носитимуть.

Робочі та особисті потреби в різних людей можуть суттєво відрізнятися.

Також значення мають особливості фігури й зовнішності, характер, бачення себе та бажання виражати себе через одяг.

На запитання, чи означає це, що єдиного списку обов’язкових речей немає, Галушка відповіла ствердно.

"Цей перелік буде унікальним. Для мене він буде один, для тебе він буде інший, для наших глядачів він буде ще кардинально, наприклад, інший залежно від цих всіх факторів, які я щойно назвала", - пояснила Ольга.

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