Мех под запретом: Нью-Йоркская неделя моды проходит под новыми правилами

Нью-Йоркская неделя моды впервые проходит с запретом на мех животных, которых убивают специально ради шкурок. Новое правило касается коллекций официального календаря, однако пушистые вещи из подиумов полностью не исчезнут.

Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на официальное заявление Совета модельеров Америки (CFDA) .

Какой мех запретили

Правило заработало в сентябре 2026 года, когда бренды представляют коллекции сезона весна-лето 2027 года.

О решении CFDA объявила еще 3 декабря 2025 года, чтобы дизайнеры успели изменить материалы и планы показов.

Под запрет попал мех животных, которых выращивают на фермах или отлавливают и убивают специально ради шкурок.

Среди примеров - норки, лисы, кролики, шиншиллы, койоты и енотовидные собаки. В список также входит каракуль.

На Нью-Йоркской неделе моды запретили мех (фото: Getty Images)

CFDA больше не будет продвигать такой мех из-за официального календаря, собственных соцсетей и сайта.

Отдельное исключение предусмотрено для меха, который коренные народы получают из-за традиционной охоты для обеспечения жизненных потребностей общин.

Почему пушистые вещи все еще могут появляться на подиуме

Искусственный мех под новое ограничение не подпадает. По объяснению Vogue, разрешенной остается и овчина с сохраненной шерстью.

Так что само появление пушистого пальто или украшения на показе еще не означает нарушения: значение имеет происхождение материала.

Правило определяет условия для коллекции официального календаря NYFW. Оно не устанавливает всеобщего запрета на ношение меха в Нью-Йорке.

Почему организаторы изменили правила

Решение стало результатом сотрудничества CFDA с зоозащитными организациями Humane World for Animals и Collective Fashion Justice.

По словам руководителя CFDA Стивена Колба, натурального меха на этих показах уже было мало.

Организация стремится поощрить дизайнеров более внимательно относиться к влиянию модной индустрии на животных.

На Нью-Йоркской неделе моды запретили мех (фото: Getty Images)

"Потребители отказываются от товаров, связанных с жестоким обращением с животными", - отметил в заявлении президент и генеральный директор CFDA Стивен Колб.

Часть участников, в том числе Coach и Michael Kors, отказались от меха раньше.

Теперь общее правило действует для всех коллекций официального календаря с предусмотренным исключением.

Для перехода на альтернативы CFDA обещает дизайнерам обучающие ресурсы и доступ к библиотеке материалов.