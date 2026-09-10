Базового гардероба не существует? Стилист Ольга Галушка об умном шопинге, современных трендах и ценах украинских брендов

В интервью для Wave RBC.UA Ольга Галушка рассказала о специфике работы с украинскими и иностранными клиентками, объяснила, почему классическое понятие "базового гардероба" устарело, как цифровые приложения облегчают ежедневный выбор одежды и из чего на самом деле складывается ценообразование украинских брендов во время войны.

Персональный стилист Ольга Галушка более десяти лет работает с гардеробами женщин в Украине и за рубежом. Она формирует персональные капсулы, внедряет цифровой анализ шкафа и помогает строить стиль без слепого следования кратковременным трендам.

Главное из интервью: Основная аудитория стилиста – это занятые женщины-предприниматели в Украине и экспатки в более чем 28 странах мира, которые стремятся делегировать систематизацию гардероба ради экономии времени.

Универсального списка "обязательных" вещей не существует. Эффективный гардероб строится персонально под психотип, тип фигуры, образ жизни и ежедневные задачи конкретного человека.

Главный дефицит в современных шкафах – это комбинаторика, а не нехватка новых вещей. Очищать гардероб стоит только после попыток воссоздать новые стилистические формулы из имеющихся позиций.

Оцифровка гардероба в специальных приложениях помогает увидеть скрытый потенциал вещей, системно планировать покупки и избавиться от хаоса без потери персонального подхода.

Высокая стоимость локальных брендов по сравнению с масс-маркетом обусловлена ограниченными тиражами, качеством материалов и сложными логистическими и рисками безопасности в условиях войны.

Это сокращенная версия разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале Wave.

– Ты уже в этой сфере моды, стилистике более 10 лет. Расскажи, кто твои клиенты в Украине и за границей, в частности.

– На самом деле я не могу сказать, что это какая-то разная группа людей. В Украине это женщины-предприниматели, руководители, женщины из творческих сфер, очень занятые женщины, которые нуждаются в помощи с систематизацией их гардероба и с поддержкой их гардероба.

Если говорить об иностранном рынке, все равно это экспатки. Это не иностранцы, как таковые, это экспатки, проживающие в разных странах. У меня уже более 28 стран, то есть женщины, с кем я работала.

– Какие запросы у клиентов сейчас чаще всего и в Украине, и за границей, если они, конечно, отличаются?

– Запросы на то, что не хватает как раз систематизации гардероба, нет времени. То есть хочется профессиональной руки, и я понимаю, что в эпоху этой бешеной диджитализации мы хотим делегировать определенные частички нашей жизни.

Так же и с гардеробом. Женщины, у которых не хватает на это времени, имея большие гардеробы, большие запросы и большие ожидания от своего внешнего вида, хотят профессиональной помощи. Потому что это действительно облегчает повседневную жизнь.

– Есть такой стереотип, что украинки якобы уделяют своему внешнему виду больше времени и внимания, чем европейские женщины. Как ты это видишь, работая с обоими рынками?

– У нас точно больше развита культура такой внешней демонстрации, чем, например, у европеек. Европейки – это более такая расслабленность, меньше, возможно, снобизма.

И конечно их сценарии повседневной жизни отличаются от, например, клиенток, с которыми я работаю. То есть это женщина, которая может утром отвезти ребенка в садик или школу, а потом у нее миллион разных задач, рабочих встреч. Вечером еще может быть определенный, например, ивент, где ей нужно также выглядеть соответствующе.

И, например, на следующий день какая-то конференция, а еще на следующий день рабочая поездка или командировка. Соответственно, это очень насыщенный образ жизни. И он несколько отличается, я не могу сказать, от европеек как таковых, потому что это очень разные женщины, но культура такой демонстрации у нас более развита. Конечно, еще где-то из 90-х такое эхо идет.

Ольга Галушко (фото: Wave RBC.UA)

– А во что стоит реально вкладываться в своем гардеробе?

– Я вообще не сторонница определенных стандартов и какого-то обобщения. На самом деле все очень индивидуально и покупать нужно те вещи, во-первых, которые однозначно приносят удовольствие, те вещи, которые вы часто будете носить, и они действительно будут переходить из сезона в сезон.

Если взять, к примеру, качественную верхнюю одежду, которую мы можем несколько сезонов адаптировать, и обувь, которую мы надеемся один раз на особое событие, конечно, показатель этой вещи у пальто будет намного выше, чем у одной пары туфель, которую мы приобретем.

Она принесет нам удовольствие, но показатель будет меньше. Поэтому здесь нужно балансировать. К примеру, в моем гардеробе, в гардеробе моих клиенток есть вещи, которые, возможно, будут реже носиться, но они приносят невероятное удовольствие и интересную эмоцию.

– Возможно, есть какие-то вещи, на которых стоит все-таки экономить. К примеру, базовые белые футболки.

– У меня есть базовые белые футболки как за 500-1 000 гривен, так и намного более высокого сегмента, люксового. И здесь дело не в том, что люксовая вещь будет дороже. Дело в том, насколько эта вещь качественно сшита, какая там ткань и то, на что я обращаю внимание – откуда происходит ткань, где она производится: во Вьетнаме или, например, в Украине нашими модистками. То есть это все имеет значение, и это все влияет на цену.

– Какие базовые вещи стоит иметь в своем гардеробе?

– Это уже устаревшая на самом деле история с этим базовым гардеробом и тому подобным. Она трансформировалась в совсем другие направления и векторы.

Конечно, если у меня один образ жизни, у тебя совсем другой образ жизни, разные рабочие сценарии или личные все сценарии. Другая форма фигуры, другие линии внешности, другие потребности, другое видение себя и в целом, как хочется себя выражать. Это также зависит на самом деле от определенного характера, психотипа.

Здесь настолько много разных элементов, из которых состоит личный стиль, что сделать определенную капсулу или взять ее – это закрытие только того, что это определенный набор вещей, который хорошо работает между собой. Но все остальные частички не слажены и не работают между собой. То есть получается, что этот набор вещей просто не будет работать с нами.

– То есть мы можем сказать, что нет какого-то списка вещей, которые стоит иметь.

– Абсолютно. Нет. То есть это очень-очень зависит. Очень субъективно, очень зависит. Этот список будет уникальным. Для меня он будет один, для тебя он будет другой, для наших зрителей он будет еще кардинально, например, другой в зависимости от всех этих факторов, которые я только что назвала.

– Если я, к примеру, хочу почистить свой гардероб, как мне понять, с какой вещью стоит прощаться?

– Классный вопрос. То, что я замечаю в гардеробах женщин – есть недооцененная история с комбинаторикой. В гардеробе может быть очень много классных позиций, но мы просто не понимаем, как и с чем их скомбинировать.

То есть первым делом нужно понять свое настроение, сформировать мудборд на сезон, то есть то, что нравится, какие решения, какие настроения в образах, куда мы планируем одеваться, какие нам хочется позиции и пытаться сначала комбинировать вещи между собой, а только тогда уже чистить и убирать их.

То есть ни в коем случае не чистим, вот просто посмотрев на вещь визуально: значит мы ее убираем, потому что она нам не нравится, или мы ее не надевали.

Сначала пробуем ее адаптировать в образ под определенные решения, определенные стилистические формулы, которые мы для себя сохранили, пробуем их воссоздать в своем настроении. Только тогда, когда мы видим, что эта вещь уже не работает, в неприличном виде, из не очень качественных тканей, и она не приносит нам удовольствия – тогда есть смысл ее убирать.

Я в целом не сторонница очень категоричной чистки гардероба, я это делаю все равно очень осторожно. У меня есть клиентки, у которых очень огромные гардеробы, в которых вещи могут жить 10-15 лет, они есть в гардеробе. Мы их откладываем – не в этом сезоне, возможно, в следующем захочется таких решений.

Ольга Галушко (фото: Wave RBC.UA)

– О чем нам говорит ситуация, когда ты открываешь шкаф и первая мысль: "Мне нечего надеть", а он там аж ломится от вещей?

– Это про эпоху социальных сетей и виральных вещей. Мы видим очень много вещей от брендов, от людей, за которыми мы следим. И есть это ощущение, что нам хочется тоже что-то новое.

Но на самом деле здесь не вопрос в новом, здесь вопрос как раз в комбинациях. Даже новое решение мы можем оформить уже из тех позиций, которые есть в нашем гардеробе, но застилизовать это не так, как мы привыкли, то есть не по типичному сценарию.

Например, мы привыкли стилизовать джинсы с футболкой, а тут мы застилизовали джинсы с какой-то удлиненной интересной блузой или даже платьем. То есть уже другая комбинация и, соответственно, мы смогли воссоздать определенную комбинацию, которую мы где-то увидели и она нам визуально понравилась, откликнулась.

– Какие тренды для тебя лично являются антитрендами?

– Для меня антитренды – это те вещи, которые слишком трендовые. То, что очень вирально в определенном моменте. Это может быть не только вещь, это может быть способ ее ношения, это может быть определенное сочетание. В определенном случае для меня это овердрессинг, то есть когда слишком много разных элементов, деталей, аксессуаров в рамках одного образа.

Это такая тоже культура, когда хочется выделиться, и мы надеваем все лучшее, что у нас есть, самое большое, самое интересное, самое colorful. Лучше пусть будет меньше деталей и меньше акцентов в образе, но при этом это будет выглядеть органичнее, естественнее и как-то комплиментарно с внешностью.

Также еще один момент – когда одежда не подчеркивает нас, а мы выбираем ее из-за как раз каких-то определенных трендовых элементов. Это тоже не будет работать.

– Я недавно видела приложение, где ты оцифровываешь каждую единицу одежды, аксессуаров и т. д. в своем гардеробе. Приложение на основе искусственного интеллекта само формирует тебе образы. Как ты думаешь, это эффективно? Это не заменяет работу стилиста?

– Я тоже использую такое приложение. Это приложение дает возможность загружать туда свои вещи и делать цифровой гардероб. Почему это удобно? Когда мы открываем шкаф, мы не видим потенциал нашего гардероба. То есть мы не помним, какой крой у этих брюк, или мы уже забыли про ту юбку. Так мы открываем гардероб и можем увидеть эти вещи в таком формате, сформировать для себя комплекты.

Я, например, формирую для своих клиенток гардеробы в цифровом приложении. Они имеют возможность самостоятельно создавать для себя определенные коллекции и играть с этими позициями. Это на самом деле очень медитативная история.

Это действительно облегчает работу с гардеробом и также добавляет этой систематизации, потому что когда у нас все хаотично, мы даже не понимаем, нужна ли нам эта новая сумка. Так мы ее добавили в этот цифровой гардероб, добавили ее в несколько образов и смотрим: работает или не работает.

– А как стилисты относятся к секонд-хенду?

– Супер. Почему нет? Сложно только, что ты не можешь зайти на сайт, если ты в онлайне работаешь, и посмотреть эти позиции. У нас есть довольно много украинских ресейл-платформ, мне очень нравятся иностранные различные платформы, потому что там я действительно могу найти интересные архивные позиции, которые уже нигде не купить.

Это могут быть вещи в прекрасном состоянии, иногда даже в новом или слегка ношенном, потому что на самом деле эти вещи потом формируют такую особенность в гардеробе. Скорее всего, когда я приду на какое-то мероприятие, эта вещь будет такой интересной, и ее точно не будет ни на ком другом.

Она, возможно, не уникальна, поскольку была выпущена в определенном количестве, но при этом на данном этапе она уникальна, потому что мы ее где-то нашли.

Ольга Галушко (фото: Wave RBC.UA)

– Какие есть правила "умного" шопинга от стилистов? Что посоветуешь?

– Это сначала сформировать и понять, чего не хватает в контексте определенных готовых образов. Мы сформировали, например, определенные аутфиты, неважно, в офлайне или в digital, и понимаем, что нам не хватает сумки или обуви.

Пытаемся понять, какое настроение также должно быть у этой обуви. Имеется в виду, это должна быть грубая обувь, мягкая обувь, это должны быть лоферы, оксфорды или высокие сапоги, потому что у нас, например, много юбок?

У нас уже есть понимание, что скорее всего это должны быть лоферы. Дальше мы пытаемся присмотреть для себя определенные решения. Я никогда не еду бездумно в торговый центр, потому что на это можно потратить много времени.

Для меня иногда это может быть медитативно, но только когда просто есть свободное время, и я хочу без цели пройтись, ознакомиться с ассортиментом. Но когда я иду за конкретной позицией, я понимаю, что я пойду вот в этот бренд, потому что у них есть мой размер, тот цвет, я пойду туда, я закажу это, и у меня будет такая более точная выборка.

Моя рекомендация – не тратить на шопинг много времени, потому что его можно потратить на гораздо более прикольные штуки.

– Стоит ли нам определять для себя конкретный бюджет на шопинг?

– Очень относительный вопрос на самом деле. Если у нас есть определенные ограничения по бюджету, по гардеробу, мы понимаем, тогда однозначно да.

– Я довольно часто читаю в соцсетях о том, что люди с удовольствием поддерживали бы украинские бренды, но они для них слишком дорогие. Почему?

– Первый момент в том, что украинские бренды есть очень разные по своему сегменту, где футболку можно купить и за 500 гривен, и за 5 000, за 10 000 гривен.

– И это будет плюс-минус та же футболка?

– Нет, внешне возможно, но детали, крой, лекала будут отличаться. Будет отличаться, потому что цена все равно не формируется бутафорски. Это и сама ткань, подходы к производству, кто именно ее шил.

Поэтому первый момент, что украинские бренды очень разные по своей ценовой категории.

И второй: если принять во внимание масс-маркет, количество производства одной вещи просто огромное. Соответственно, себестоимость одной единицы дешевле. В количестве есть эта суть, в принципе на этом и построен весь масс-маркет.

А если это украинский бренд с локальным производством, с небольшим количеством вещей, то конечно стоимость будет кардинально другой. К тому же в наших условиях, в которых мы живем, где логистика, где может прилететь и сгореть весь склад ткани, где растаможка и всякие другие штуки также стоят дорого, где содержать, например, стилистов, консультантов и обеспечивать жизнеспособность бизнеса – это огромные расходы. Это очень рискованная история.

На самом деле те украинские бренды, которые сейчас работают, мне лично хочется очень сильно их поддерживать, потому что я понимаю, в каких условиях они работают, и я лучше поддержу не Inditex, а украинский бренд, потому что они создают здесь. Это также поддержка нашей экономики и наших людей, которые работают в этом бренде и получают зарплату в зависимости от того, купим мы эту футболку или не купим.

– Как в целом полномасштабная война изменила отношение украинцев к собственному гардеробу и как это влияет на развитие индустрии?

– Стали более требовательны, избирательны.

– А в чем это проявляется?

– Проявляется это в бюджетах, которые закладываются на шопинг. Мы понимаем, что, например, эти деньги можем перенаправить во что-то другое. И пошла переоценка ценностей, о которой я также говорила вначале. И более избирательно в контексте того, что мы понимаем: возможно, и не нужен такой большой гардероб.

И, возможно, культура безумного потребления нам сейчас также не так и близка. Возможно, нам нужен гардероб, который мы можем быстро упаковать, собрать и иметь такой небольшое гардероб, который будет достаточно компактным и транспортабельным.

И это будут вещи, которые будут дольше с нами и в которые будут заложены классные эмоции.