2977 огней памяти: над Нью-Йорком воссоздали башни-близнецы

К 25-й годовщине терактов в небе появились световые очертания башен Всемирного торгового центра
Вечером 9 сентября над Нью-Йоркской гаванью подняли 2977 дронов с огнями - по одному в память каждого человека, погибшего в результате терактов 11 сентября 2001 года.
Об этом пишет Wave RBC.UA со ссылкой на ABC7.
Дроны стартовали с острова Говернорс. Сначала огни поднимались по спирали, а затем выстроили очертания башен Всемирного торгового центра в натуральную величину.
Световая композиция появилась рядом с лучами мемориальной установки Tribute in Light. Ее сопровождала музыка Филиппа Гласса, Джона Адамса и Макса Рихтера.
Среди произведений "On the Transmigration of Souls", которое Адамс написал в память о жертвах терактов.
Инсталляцию разрабатывали с участием родственников погибших, переживших теракты и спасателей. По замыслу команды, точное количество огней должно было напомнить о каждой отдельной жизни по общей цифре потерь.
Среди участников проекта – пожарный Тим Браун. Он помогал создавать инсталляцию в память о погибших, в том числе трех своих коллег - Криса Блэквелла, Терри Гаттона и Майкла Линча.
"Три из 2977 огней - их", - сказал Браун.
11 сентября 2001 года террористы группировки "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета в США.
Два из них они направили в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий – в здание Пентагона.
Четвертый самолет упал в Пенсильвании после того, как пассажиры сопротивлялись угонщикам.
В результате ударов и пожаров обе башни-близнецы обрушились. В общей сложности жертвами терактов стали 2977 человек. 11 сентября 2026 года исполняется 25 лет со дня трагедии.