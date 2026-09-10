От первого iPhone до 18: как менялся популярный смартфон Apple

За два десятилетия iPhone прошел путь от необычного смартфона с физической SIM-картой и 2-мегапиксельной камерой до мощного устройства, которое все больше напоминает карманный компьютер для фото, видео, работы и искусственного интеллекта.

Но чтобы лучше понять, насколько Apple изменились, следует вернуться в 2007 год.

Wave RBC.UA сообщает, что за это время Apple не раз меняла дизайн, размер экрана, систему разблокировки, порт для зарядки и даже самое представление о том, каким должен быть смартфон.

2007 - первый iPhone

9 января 2007 года Стив Джобс представил первый iPhone. Apple тогда позиционировала его сразу как три устройства в одном: телефон, широкоформатный iPod и интернет-коммуникатор.

Смартфон получил 3,5-дюймовый экран, мультитач, 2-мегапиксельную камеру, Wi-Fi, Bluetooth и EDGE. Физической клавиатуры не было - вместо нее Apple предложила сенсорную клавиатуру, которой пользователь управлял пальцами.

На момент презентации это выглядело необычно: большинство смартфонов того времени имели физические кнопки. Apple фактически сделала экран основным элементом взаимодействия с телефоном.

Первый iPhone (фото: wikipedia.org)

2008 - iPhone 3G и появление App Store

В следующем году Apple выпустила iPhone 3G. Конкретно эта модель стала принципиальной для формирования будущей компании.

Помимо поддержки 3G смартфон получил доступ к App Store. Это изменило роль телефона: он постепенно превратился не просто в средство связи, а в платформу, которую пользователь мог наполнять своими приложениями.

iPhone 3G (фото: wikipedia.org)

2010 - iPhone 4 и новый стандарт дизайна

iPhone 4 стал одним из самых заметных изменений в ранней истории модели. Apple отказалась от закругленного корпуса предшественников и сделала ставку на стекло и металлическую рамку.

Главным новшеством стал Retina-дисплей с гораздо более высокой плотностью пикселей. Также появилась передняя камера для видеозвонков FaceTime.

Именно из iPhone 4 сформировался узнаваемый образ смартфона Apple, во многом определявший дизайн следующих поколений.

iPhone 4 (фото: wikipedia.org)

2012 - iPhone 5

iPhone 5 стал первым iPhone с 4-дюймовым дисплеем. Корпус сделали тоньше и легче, а вместо старого 30-контактного разъема появился Lightning.

Также смартфон получил поддержку LTE, что позволило гораздо быстрее работать с мобильным интернетом.

iPhone 5 (фото: wikipedia.org)

2014 - iPhone 6 и появление Plus

Спустя несколько лет Apple изменила подход к размеру смартфона. iPhone 6 получил 4,7-дюймовый дисплей, а вместе с ним компания впервые представила iPhone 6 Plus с 5,5-дюймовым экраном.

Это был немаловажный момент: Apple фактически признала, что пользователям нужны более крупные смартфоны. Большие экраны постепенно стали новой нормой.

iPhone 6 (фото: wikipedia.org)

2016 - iPhone 7

iPhone 7 запомнился не только обновленной камерой и производительностью. Apple убрала традиционный 3,5-мм разъем для наушников.

Решение вызвало немало дискуссий, но впоследствии другие производители тоже начали отказываться от аудиоразъема.

iPhone 7 (фото: wikipedia.org)

2017 - iPhone X меняет все

Десятая годовщина iPhone стала поводом для одного из самых больших редизайнов.

iPhone X отказался от кнопки Home и широких рамок вокруг экрана. Apple представила OLED-экран, Face ID и характерный вырез в верхней части экрана.

Именно iPhone X положил начало дизайну, который определял вид смартфонов Apple в течение следующих лет.

iPhone Х (фото: wikipedia.org)

2019 - iPhone 11

С iPhone 11 камера стала одним из главных аргументов в пользу обновления смартфона. В базовой версии появилась двойная камера, а Pro-модели получили тройную.

Apple также сделала большой упор на ночной съемке и вычислительной фотографии. Смартфон все больше позиционировался как инструмент создания контента.

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iPhone 11 (фото: jabko.ua)

2020 - iPhone 12

В 2020 году Apple представила iPhone 12 с поддержкой 5G и новым дизайном с плоскими гранями, который отсылал в эстетику более старых моделей.

Еще одним важным нововведением стала система MagSafe - магнитное крепление для зарядки и аксессуаров.

iPhone 12 (фото: support.apple.com)

2021-2022 - iPhone 13 и 14

iPhone 13 продолжил курс на усовершенствование камер, дисплея и автономности. В Pro-версиях появилась поддержка ProMotion с частотой обновления до 120 Гц.

iPhone 14 Pro в 2022 году стал очередной знаковой моделью. Apple заменила традиционный вырез на Dynamic Island - интерактивную область вокруг фронтальной камеры и датчиков Face ID.

Тогда же Apple представила спутниковые функции экстренной связи для поддерживаемых регионов.

iPhone 13 (фото: support.apple.com)

iPhone 14 (фото: apple.com)

2023 - iPhone 15 и USB-C

Одно из самых заметных изменений последних лет произошло в 2023-м. В серии iPhone 15 Apple отказалась от Lightning в пользу USB-C.

В Pro-версиях компания также использовала титановый корпус, сделав акцент на меньшем весе и профессиональных возможностях камер.

Переход на USB-C стал особенно заметным, ведь один стандарт зарядки позволил использовать тот же кабель для iPhone, MacBook, iPad и многих других устройств.

iPhone 15 (фото: wikipedia.org)

2024 - iPhone 16

В серии iPhone 16 Apple сделала еще больший акцент на искусственном интеллекте.

Смартфоны получили новую кнопку Camera Control, позволяющую быстро запускать камеру и управлять параметрами съемки. Pro-модели также получили обновление камер и видеовозможностей.

Параллельно Apple начала развертывать Apple Intelligence - набор функций на основе искусственного интеллекта, интегрированный в систему.

iPhone 16 (фото: wikipedia.org)

2025 - iPhone 17

В 2025 году Apple представила iPhone 17 с большим 6,3-дюймовым дисплеем с ProMotion, чипом A19 и обновленной системой камер. Фронтальная камера получила функцию Center Stage, а основная и ультраширокоугольная камеры - разрешение 48 Мп.

То есть смартфон все больше развивался не из-за радикального изменения формы, а из-за технологий внутри: камеры, процессоры, дисплеи, автономность и программные возможности.

iPhone 17 (фото: wikipedia.org)

2026 - iPhone 18 Pro и Duo

И вот нынешний этап эволюции - iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Apple представила их 9 сентября 2026 года. Одной из главных новинок стала 48-мегапиксельная основная камера с регулируемой диафрагмой - впервые в iPhone пользователь получил возможность вручную изменять этот параметр. Это позволяет влиять на глубину резкости и количество света, попадающего на сенсор.

Смартфоны работают на новом A20 Pro, созданном по 2-нм техпроцессу. Apple также заявляет об улучшении системы охлаждения и производительности, в частности, для длительных нагрузок.

Еще одно изменение касается Dynamic Island: он стал более компактным и может одновременно отображать до трех Live Activities.

Но, пожалуй, самое интересное направление - искусственный интеллект. iPhone 18 Pro работает с iOS 27 и новым Siri AI, который лучше понимает персональный контекст, работать с информацией на экране и помогать выполнять действия внутри системы.

iPhone 18 Pro (фото: apple.com)

iPhone Duo - первый складной смартфон Apple, представленный в 2026 году. В сложенном виде он имеет компактный формат, а после вскрытия превращается в устройство с большим 7,6-дюймовым дисплеем.

Модель получила титановый корпус, чип A20 Pro и обновленные камеры. Это первый iPhone, соединивший формат смартфона и компактного планшета.