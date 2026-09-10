Умер известный певец, под чьи хиты танцевали на дискотеках в 2000-х

В Греции 9 сентября 2026 года стало известно о смерти одного из самых известных исполнителей - Йоргоса Мазонакиса. Wave RBC.UA сообщает, что настоящее имя 54-летнего артиста - Георгиос Апостолу.

Что известно об обстоятельствах смерти

По данным издания Еkathimerini, у певца произошла остановка сердца во время медицинской процедуры в частной клинике в районе Колонаки. После резкого ухудшения состояния его доставили каретой скорой помощи в больницу Elpis. Медики приступили к сердечно-легочной реанимации, однако спасти артиста не удалось.

Официальное заявление больницы Elpis подтверждает, что Мазонакиса привезли 9 сентября в 16.45 без пульса и дыхания. Реанимационные мероприятия проводились в соответствии с протоколом, но они не дали результата. Официальное время смерти - 17:40.

Обстоятельства трагедии расследуют правоохранители. По информации греческих медиа, сердечная остановка произошла во время плазмафереза - процедуры, во время которой плазму отделяют от клеток крови.

Йоргос Мазонакис (фото: instagram.com/georgemazonakis)

Кто такой Йоргос Мазонакис

В 1993 году певец выпустил дебютный альбом "Mesanihta Kai Kati" ("Полночь и кое-что"). Уже в следующем году песня "Me Ta Matia Na To Les" помогла ему закрепиться среди популярных греческих исполнителей. Одной из ранних крупных композиций стала песня "Mou Leipeis", впоследствии получившая "золотой" статус.

За более чем 30 лет на сцене Мазонакис выпустил многочисленные альбомы и десятки хитов. Среди песен, с которыми его чаще всего ассоциируют - "Savvato", "Nikotini", "I Kardia Mou", "Leipei Pali O Theos", "Kalos Sas Vrika", "Terma", "Agapo Simeni" и другие.

Его альбом Savvato, выпущенный в 2003 году, стал платиновым.

На протяжении карьеры певец выступал не только в Греции и Кипре, но и перед греческой диаспорой в Германии, Австралии и США.

Он также сотрудничал с представителями разных музыкальных направлений и принимал участие в телевизионных проектах, в частности, был тренером шоу The Voice of Greece.