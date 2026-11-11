Balenciaga создала коллаборацию с Дамьеном Герстом: как изменились культовые сумки Le City

Модный дом Balenciaga представил необычную коллаборацию с британским художником Дамьеном Герстом. Wave RBC.UA сообщает, что общий проект получил название Damienciaga и посвящен 25-летию культовой сумки Le City, ставшей одним из самых узнаваемых аксессуаров бренда.

Как выглядит Le City

Для юбилейной коллекции художник переосмыслил дизайн Le City, использовав мотивы из своих известнейших художественных работ.

В частности, на кожаных моделях появились разноцветные точки, силуэты бабочек, мандалы, аппликации и декоративные элементы с ручной росписью.

Некоторые изделия украшены характерными для Герста композициями из цветных пятен, а другие - узорами из крыльев бабочек.

Помимо сумок, Damienciaga охватывает и другие предметы гардероба и аксессуары - в частности, обувь и галстуки. Коллекция представлена в ограниченном количестве. Каждая модель имеет надпись Damienciaga - сочетание имени художника и названия модного дома.

Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)

Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)

Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)

Что известно о коллаборации

Коллаборация стала частью масштабной программы Balenciaga, посвященной юбилею Le City. Бренд также запускает серию временных пространств Le City House в Париже, Нью-Йорке, Токио, Шанхае, Пекине и Сеуле.

Первый Le City House открылся 10 ноября в историческом здании модного дома на авеню Георга V в Париже. Пространство будет работать до 19 ноября. Там представят первый прототип сумки, созданный в 2001 году, редкие архивные модели и личные экземпляры знаменитостей, которые носили Le City в разные годы.

Отдельное внимание было уделено возможностям персонализации аксессуаров. Посетители могут обновить шнуровку на ручках сумки, подобрать декоративные подвески или нанести инициалы на фирменное зеркальце. Также в пространстве предусмотрели услуги по уходу за кожаными изделиями.

Кто создал сумку

Сумку Le City создал в 2001 году тогдашний креативный директор Balenciaga Николя Жескьер. Модель отличалась мягкой кожей, металлическими деталями, характерными шнуровками и небрежной эстетикой, напоминающей стиль мотоцикла.

Одной из первых поклонниц аксессуара стала супермодель Кейт Мосс, после чего сумка быстро приобрела популярность среди знаменитостей. В разные годы ее носили Пэрис Хилтон, Николь Ричи, сестры Олсен и Сара Джессика Паркер.

К 25-летию Le City Balenciaga не только обращает внимание на архивную модель, но и предлагает взглянуть на нее как на объект искусства и индивидуального самовыражения.