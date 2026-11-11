Balenciaga створила колаборацію з Дам’єном Герстом: як змінились культові сумки Le City
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Стиль

Balenciaga створила колаборацію з Дам’єном Герстом: як змінились культові сумки Le City

Художник прикрасив сумки метеликами, кольоровими крапками та ручним розписом

Автор: Тетяна Самарук
Фото: Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)
Дата: 11 листопада 2026

Модний дім Balenciaga представив незвичайну колаборацію з британським художником Дам’єном Герстом. Wave RBC.UA повідомляє, що спільний проєкт отримав назву Damienciaga і присвячений 25-річчю культової сумки Le City, яка стала одним із найвпізнаваніших аксесуарів бренду.

Як виглядає Le City

Для ювілейної колекції художник переосмислив дизайн Le City, використавши мотиви зі своїх найвідоміших мистецьких робіт.

Зокрема, на шкіряних моделях з’явилися різнокольорові крапки, силуети метеликів, мандали, аплікації та декоративні елементи з ручним розписом.

Деякі вироби прикрашені характерними для Герста композиціями з кольорових плям, а інші - візерунками з крил метеликів.

Окрім сумок, Damienciaga охоплює й інші предмети гардероба та аксесуари - зокрема, взуття і краватки. Колекція представлена в обмеженій кількості. Кожна модель має напис Damienciaga - поєднання імені художника та назви модного дому.

Balenciaga створила колаборацію з Дам’єном Герстом: як змінились культові сумки Le City
Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)
Balenciaga створила колаборацію з Дам’єном Герстом: як змінились культові сумки Le City
Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)
Balenciaga створила колаборацію з Дам’єном Герстом: як змінились культові сумки Le City
Сумка Le City (фото: instagram.com/balenciaga)

Що відомо про колаборацію

Колаборація стала частиною масштабної програми Balenciaga, присвяченої ювілею Le City. Бренд також запускає серію тимчасових просторів Le City House у Парижі, Нью-Йорку, Токіо, Шанхаї, Пекіні та Сеулі.

Перший Le City House відкрився 10 листопада в історичній будівлі модного дому на авеню Георга V у Парижі. Простір працюватиме до 19 листопада. Там представлять перший прототип сумки, створений у 2001 році, рідкісні архівні моделі та особисті екземпляри знаменитостей, які носили Le City у різні роки.

Окрему увагу приділили можливості персоналізації аксесуарів. Відвідувачі зможуть оновити шнурівку на ручках сумки, підібрати декоративні підвіски або нанести ініціали на фірмове дзеркальце. Також у просторі передбачили послуги з догляду за шкіряними виробами.

Хто створив сумку

Сумку Le City створив у 2001 році тодішній креативний директор Balenciaga Ніколя Жеск'єр. Модель вирізнялася м'якою шкірою, металевими деталями, характерними шнурівками та недбалою естетикою, що нагадувала мотоциклетний стиль.

Однією з перших прихильниць аксесуара стала супермодель Кейт Мосс, після чого сумка швидко набула популярності серед знаменитостей. У різні роки її носили Періс Гілтон, Ніколь Річі, сестри Олсен та Сара Джессіка Паркер.

До 25-річчя Le City Balenciaga не лише повертає увагу до архівної моделі, а й пропонує поглянути на неї як на об'єкт мистецтва та індивідуального самовираження.

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